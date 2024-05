Unai Emery wijst aanbieding van Bayern München om twee redenen af

Unai Emery was serieus in beeld om de nieuwe trainer van Bayern München te worden, zo weet The Athletic zondag te melden. De Spaanse trainer van Aston Villa heeft echter bedankt voor de job.

Bayern München leek vorige week beet te hebben. De club was heel dicht bij het aanstellen van Ralf Rangnick, maar de Duitser besloot uiteindelijk trouw te blijven aan de Oostenrijkse bond.

Ook Julian Nagelsmann was in beeld bij der Rekordmeister. De bondscoach van Duitsland werd vorig seizoen nog ontslagen door Bayern en zag een terugkeer niet zitten.

Daarnaast werd Erik ten Hag in de Duitse media genoemd als mogelijke opvolger van de vertrekkende Thomas Tuchel. Toen bleek dat Ten Hag bij Manchester blijft na dit seizoen, kon Bayern ook deze naam van het lijstje schrappen.

Er werd in een eerder stadium ook serieus nagedacht over de komst van Zinedine Zidane. De Fransman is echter de Engelse taal niet machtig en zal dus niet naar Zuid-Duitsland komen.

Daarom schakelde Bayern door naar Emery. De succesmanager van Aston Villa werd gepolst, maar hij heeft zijn twijfels bij de club. De 52-jarige manager werd onder meer afgeschrikt door de manier waarop sommige Bayern-grootheden ‘hun mening en klachten in het openbaar uiten’.

Bovendien zou Emery niet dezelfde bevoegdheden krijgen die hij heeft bij Aston Villa. In Birmingham mag Emery veel zelf bepalen, waar dat bij Bayern minder gebruikelijk is.



