Uitspraak van Nathan Aké over Nederland - Oostenrijk wordt breed uitgemeten bij ESPN: ‘Als dit waar is...’

De analisten van ESPN geloven niets van de woorden van Nathan Aké dat het aan de instelling lag tegen Oostenrijk (3-2). De linksbenige verdediger weigerde toe te geven dat Nederland tactisch werd overklast. Bij de betaalzender zijn ze een andere mening toebedeeld.

Presentator Jan Joost van Gangelen haalt meteen de woorden van Aké aan in EK Praat. De verdediger van Oranje zei tijdens de persconferentie vrijdag het volgende: "We begonnen niet goed. Volgens mij hebben we de eerste twintig minuten geen duel gewonnen. We waren overal te laat."

Vincent Schildkamp: "Het zag er juist uit als een heel groot tactisch probleem." ?? — ESPN NL (@ESPNnl) June 28, 2024

"Het zag er weldegelijk uit als een tactisch probleem", weerspreekt Vincent Schildkamp de woorden van de reserveaanvoerder. "Het leek erop alsof hij het niet erkende. Hij zei ook dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moest pakken, alle elf."

"Als je één ding niet moet doen is dat iedereen zich ermee gaat bemoeien", gaat Schildkamp verder. "Je hebt maar twee spelers nodig die het aansturen. Iemand in de verdediging en op het middenveld. Zo pak je het aan."

Leo Driessen vond het ook een 'raar verhaal' van Aké. "Ik geloofde hem niet. Als dit waar is, gaan ze dus met de verkeerde instelling het veld in en krijgen ze dat niet omgebogen?"

Anco Jansen vermoedt dat de woorden van Aké ter verdediging van Koeman waren. "Ze hadden geen flauw idee wat ze moesten doen zonder bal. Echt geen flauw idee. De spelers zeiden achteraf dat het druk zetten niet goed was. Dus dat was de intentie? Dat hebben we geen moment gezien."

"In de rechterzone bij Geertruida kwam Oostenrijk constant vrij. Er klopte gewoon helemaal niks van als ze de bal niet hadden", besluit Jansen

Aké schuldbewust

Aké gaf later tijdens de persconferentie wel toe dat de slappe instelling verband kan houden met de slechte veldbezetting. "Als we de bal hadden, verloren we hem heel snel. We hebben niet alleen de energie in het elftal geëvalueerd, ook hoe we tactisch staan."

"Ik denk dat het in de wedstrijd ook niet goed stond. Misschien kom je daarom wel te laat. Dat kan zeker daardoor komen. Dat hebben we ook duidelijk gemaakt naar elkaar. We moeten het zelf oplossen."

Waar lag het probleem tijdens Oostenrijk - Nederland? Instelling Tactiek Beide Stem Waar lag het probleem tijdens Oostenrijk - Nederland? Instelling 20% Tactiek 36% Beide 44% Totaal aantal stemmen: 102 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties