Uitgerekend Isco brengt Real Madrid gevoelige nederlaag toe

Real Madrid is zaterdagavond op bezoek bij Real Betis tegen een nederlaag aangelopen. De ploeg van Carlo Ancelotti begon goed met een doelpunt van Brahim Díaz, maar gaf het daarna weg. Uitgerekend Isco was met een assist en een doelpunt (uit een strafschop) doorslaggevend voor Real Betis. Real Madrid blijft tweede in LaLiga, maar zou die plek dit weekend kwijt kunnen raken aan Atlético Madrid.

Vooraf was veel te doen over Antony. De rode kaart die de rechtsbuiten van Real Betis vorige week kreeg tegen Getafe werd geseponeerd. Het leidde tot grote woede bij Real Madrid, maar de Koninklijke kon niet voorkomen dat Antony aan de aftrap verscheen.

Real Madrid ging voortvarend van start in Sevilla en scoorde in de elfde minuut. Mbappé verstuurde een uitstekende pass de diepgelopen Ferland Mendy, die het overzicht behield en een intikker schonk aan Brahim Díaz: 0-1.

De bezoekers gaven het initiatief aan de bal naarmate de eerste helft vorderde steeds meer weg aan Betis. Een hoekschop van Isco leverde de thuisploeg in de 35ste minuut de gelijkmaker op. Johnny Cardoso werd volledig over het hoofd gezien door de Real Madrid-defensie en kopte binnen: 1-1.

Vlak voor rust voorkwam Thibaut Courtois erger voor Real Madrid door een nieuw kopbal van Cardoso uit het doel te tikken. Na rust werden de problemen voor de Koninklijke alsnog groter, toen Antonio Rüdiger in de rug liep bij Jesús Rodríguez. De penalty die daarop volgde werd afgerond door Isco, die zich tegen voormalige club niet inhield en uitbundig juichte: 2-1.

Het had in de 68ste minuut nog erger kunnen worden voor Real Madrid, maar Cucho Hernández schoot in alle vrijheid en van dichtbij voorlangs.