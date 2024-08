Uiterst zwak AC Milan lijdt tegen Parma eerste nederlaag van het seizoen

AC Milan heeft opnieuw duur puntenverlies geleden in de Serie A. De ploeg van trainer Paulo Fonseca speelde slordig tegen Parma en moest dat bekopen met een 2-1 nederlaag. Na het 2-2 gelijkspel tegen Torino vorige week staat Milan na twee speelrondes op slechts één punt.

Aan de kant van Milan was Tijjani Reijnders verzekerd van een basisplaats. De Oranje-international begon centraal op het middenveld met de Amerikaan Yunus Musah. Álvaro Morata, vorige week nog belangrijk met een late treffer tegen Torino, moest geblesseerd toekijken. Noah Okafor was zijn vervanger in de punt van de aanval.

Milan was nog niet bij de les aan het begin van de wedstrijd. Emanuele Valeri bezorgde het leer tot bij Dennis Man, die geen moeite had om af te ronden en Parma een absolute droomstart bezorgde: 1-0. Man was een dreiging voor de verdediging van Milan, dat een uiterst zwakke en kwetsbare indruk maakte. Milan ontsnapte na een kwartier opnieuw, toen Parma een counter niet wist af te ronden.

Milan was in aanvallend opzicht nergens en noteerde in minuut twintig pas zijn eerste ietwat gevaarlijke moment. Het schot van Musah bleek echter niet gevaarlijk genoeg. Even later kwam Strahinja Pavlovic wel dichtbij. De Servische aanwinst kopte een hoekschop over. Een scherpe voorzet van Reijnders kon even later door niemand worden binnengewerkt. Pavlovic werd opnieuw gevaarlijk, maar ditmaal vloog zijn kopbal net naast.

Vlak voor rust was Parma de veel gevaarlijkere partij. De thuisploeg liet meermaals na de voorsprong te verdubbelen. Man liet na zijn tweede van de avond te maken uit een counter. Een nieuwe counter had opnieuw de 2-0 op moeten leveren. Man nam de bal fraai mee, maar zag Pavlovic de Milanese meubelen redden met een uiterste tackle. Valentin Mihaila stuitte daarna op Mike Maignan.

Het leken dure missers te worden, daar Milan halverwege de tweede helft op gelijke hoogte kwam. Theo Hernández zette door aan de linkerkant en gaf mee aan Rafael Leão. De Portugees gaf op zijn beurt mee aan Christian Pulisic, die vlak voor het doel niet meer kon missen: 1-1. Milan ging op jacht naar de voorsprong, maar kreeg het deksel op de neus.

Slordig balverlies van Emerson Royal leverde Parma het balbezit op. Pontus Almqvist zette uitstekend door aan de linkerkant en zag een zee aan ruimte voor zich. De Zweed gaf perfect voor op Matteo Cancellieri, die bij de tweede paal binnentikte: 2-1. Milan was in het laatste kwartier machteloos en slaagde er dan ook niet in om een punt te redden.