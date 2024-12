Mohamed Salah was niet te stoppen zondag tegen Tottenham Hotspur, dat met 3-6 klop kreeg van Liverpool. De Egyptische aanvaller (32) bereikte als eerste speler ooit in de Premier League vóór Kerst de grens van tien goals én tien assists. Salah scoorde tweemaal tegen Tottenham en was daarnaast tweemaal aangever, waardoor hij met vijftien goals en elf assist aan de Kerstdagen begint.

''Records? Het is geweldig dat ik dat bij deze waanzinnige club kan realiseren'', laat Salah direct na afloop weten aan Sky Sports. ''Waar ik mijn loopbaan ook zal afsluiten, daar ben zeer tevreden mee.''

''Ik blijf gewoon hard werken. We waren vandaag in ieder geval erg sterk in aanvallend opzicht'', aldus de trefzekere Salah, die aan de andere kant baalt dat Liverpool drie doelpunten incasseerde tegen Tottenham in het doelpuntenfestijn in Noord-Londen.

''We zullen als team beter moeten gaan verdedigen. Drie tegendoelpunten doet natuurlijk best wel zeer. Maar daar kan Virgil van Dijk ongetwijfeld meer over vertellen'', verwijst Salah naar zijn ploeggenoot bij Liverpool.

Salah verkeert in bloedvorm bij Liverpool, waar zijn contract na dit seizoen afloopt. Een nieuwe verbintenis blijft voorlopig op zich wachten, waardoor er volop wordt gespeculeerd over een zomers vertrek van de sterspeler.

Er zijn reeds verhalen verschenen over een lucratieve deal in Saudi-Arabië. Daarnaast zou Inter Miami een lucratief aanbod willen voorleggen aan Salah, sinds 2017 aan Liverpool verbonden.

Uiteraard wordt Salah gevraagd naar de huidige stand van zaken op contractgebied. De aanvaller weigert echter om een uitgebreide analyse te geven. ''Nee. nee'', klinkt het kort en bondig uit zijn mond.

Cziommer

Analist Simon Cziommer moet nog maar zien of Salah gaat verlengen bij Liverpool. ''Ik kan me wel voorstellen dat als Liverpool alles wint, dat hij zegt dat het mooi is geweest'', zo klinkt het bij Viaplay.