Uitblinker bij Feyenoord is openbaring voor ESPN-analisten: 'Twee vinkjes'

Marciano Vink heeft genoten van het optreden van Thomas Beelen in de Conference League-wedstrijd tegen AS Roma (1-1). De centrale verdediger van Feyenoord, een van de uitblinkers tegen de Romeinen, mocht opnieuw starten bij afwezigheid van Gernot Trauner en vulde dat naar behoren in.

"Ik vind echt dat hij het hartstikke goed doet", begint Vink zijn analyse over Beelen bij ESPN. "Bij Trauner is er vaak kritiek vanwege zijn snelheid en beweeglijkheid. Beelen vult dat heel goed in. Hij heeft heel goed gespeeld tegen een van de beste spitsen (Romelu Lukaku, red.) van Europa."

Vink had niet het gevoel dat Beelen onder de indruk was tegen Roma. "Hij liep continu goed mee en hield de ruimtes klein. We zeiden vooraf al dat hij ontzettend snel is en dat is iets wat je nodig hebt als verdediger. Je moet positioneel in de gaten hebben wat er gebeurt en waar het gevaar vandaan kan komen."

Beelen viel tegen AZ al na een half uur in en mocht de laatste twee wedstrijden in de basis starten. "Afgelopen zondag tegen Sparta deed hij het goed en nu weer. Twee vinkjes achter zijn naam", stelt Vink.

Kees Kwakman vindt het jammer dat Slot een extra verdediger wilde. "Dat is eigenlijk zonde voor Beelen. Dat is de derde centrale verdediger na Trauner en Geertruida. Hancko neem ik niet mee, die staat aan de linkerkant op eenzame hoogte."

"Als er dan nog een extra speler bij was gekomen, was Beelen niet aan de bak gekomen. Je moet hem ook aan het werk zien op een gegeven moment. Hij had tijd nodig, maar dat is heel normaal voor zo'n stap. Als hij zich ontwikkelt, moet hij ook minuten krijgen."

Door de blessuregevoeligheid bij Trauner komt Beelen dit seizoen al geregeld in actie tijdens zijn eerste jaar in De Kuip. Tot dusver staat de teller op elf wedstrijden in alle competities. Feyenoord nam Beelen afgelopen zomer voor een slordige drie miljoen euro over van PEC Zwolle.

