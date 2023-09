Uitblinkende Reijnders geeft met assist wéér visitekaartje af bij winnend Milan

Woensdag, 27 september 2023 om 20:24 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:46

AC Milan heeft woensdagavond de tweede competitiezege op rij geboekt. De ploeg van trainer Stefano Pioli was op bezoek bij Cagliari met 1-3 te sterk. Tijjani Reijnders speelde een goede wedstrijd, stond met een fijne aanname aan de basis van de gelijkmaker én noteerde een assist. Noah Okafor, Fikayo Tomori en Ruben Loftus-Cheek waren de doelpuntenmakers aan de kant van Milan; Zito Luvumbo opende de score namens Cagliari.

Pioli voerde vijf noodgedwongen wijzigingen door in zijn basiselftal, daar Milan met veel blessures kampt. Zo zitten Rade Krunic, Mike Maignan, Luka Jovic, Ismaël Bennacer en Mattia Caldara allemaal in de lappenmand. Theo Hernández is juist weer hersteld van zijn blessure en keerde direct terug in het elftal. Ook Loftus-Cheek, Yacine Adli, Samuel Chukwueze en Okafor stonden aan de aftrap. Rafael Leão en Olivier Giroud zaten op de bank.

Milan op gelijke hoogte! ?? Reijnders zet met een heerlijke aanname de aanval op, die uiteindelijk wordt afgemaakt door Okafor ??#ZiggoSport #SerieA #CagliariMilan pic.twitter.com/jLus7hRlr8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 27, 2023

Milan begon goed aan het duel en creëerde in de openingsfase verschillende mogelijkheden. Zo namen Reijnders, Okafor en Loftus-Cheek het doel van Cagliari-keeper Boris Radunovic onder vuur, maar zonder succes. De bezoekers waren overduidelijk de betere partij in de openingsfase, maar moesten na een half uur spelen toch een treffer incasseren. Luvumbo won na een ingooi zijn persoonlijke duel met Adli, waardoor Nahitan Nández de bal kon oppikken en gelijk weer kon afgeven aan Luvumbo. De spits van Cagliari bedacht zich geen moment en schoot in de korte hoek snoeihard langs Marco Sportiello: 1-0.

I Rossoneri moesten daardoor in de achtervolging en op zoek naar de gelijkmaker. Die zou tien minuten later vallen dankzij Okafor die werd bediend door Christian Pulisic, al stond Reijnders met een heerlijke aanname aan de basis van die treffer. De rechtspoot schakelde zijn directe tegenstander daardoor direct uit en kon de bal meegeven aan Pulisic. De Amerikaan haalde vervolgens de achterlijn alvorens hij hard en laag voorgaf. Radunovic verwerkte die voorzet echter zeer slecht en daar kon Okafor optimaal van profiteren: 1-1.

MILAN OP VOORSPRONG ?? Opnieuw een belangrijke rol voor Reijnders, die Tomori vlak voor rust in stelling brengt voor de 1-2 ????#ZiggoSport #SerieA #CagliariMilan pic.twitter.com/6QIn36MCyk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 27, 2023

Reijnders stond op slag van rust aan de basis van de tweede treffer van de bezoekers. De ex-AZ’er was onderdeel van een succesvolle cornervariant, gaf de bal na een lichaamsschijnbeweging vervolgens hard en laag voor en zag Tomori het beslissende zetje geven: 1-2. Dat laatste leek meer geluk dan wijsheid, daar Pantelis Hatzidiakos - die AZ deze zomer inruilde voor Cagliari - de voorzet eerst licht toucheerde en de bal daarna via de knie van Tomori in het net belandde. Reijnders werd na een uur spelen gewisseld en zag vanaf de bank hoe Loftus-Cheek met een heerlijke streep van afstand de eindstand bepaalde: 1-3.

1-3 Milan ?? Door een loepzuivere pegel van Loftus-Cheek komt AC Milan op een comfortabelere voorsprong ??#ZiggoSport #SerieA #CagliariMilan pic.twitter.com/6s5e2GZzpI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 27, 2023