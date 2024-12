Uitblinkende Memphis Depay helpt Corinthians met twee doelpunten aan ticket kwalificatieronde Copa Libertadores

Memphis Depay heeft in de nacht van dinsdag op woensdag indruk gemaakt. De aanvaller was met twee doelpunten, waaronder een schitterende vrije trap, belangrijk bij de 3-0 zege van Corinthians op Bahia. De Braziliaanse ploeg is mede dankzij een uitblinkende Memphis nu geplaatst voor de voorronde van de Copa Libertadores.

Memphis schoot goed uit de startblokken. Na twaalf minuten spelen wist hij op aangeven van Yuri Alberto raak te schieten: 1-0. Op slag van rust was het Yuri Alberto zelf die voor de 2-0 tekende.

Na een uur spelen zorgde Memphis voor de beslissing. De Nederlander ging achter de bal staan en schoot een vrije trap met het nodige effect snoeihard in de verre bovenhoek: 3-0.

Voor Corinthians betekent de 3-0 zege op Bahia alweer de achtste overwinning op rij. De Braziliaanse ploeg verkeerde lange tijd in degradatienood, maar sinds de komst van Memphis is de ploeg gestegen op de ranglijst.

Corinthians staat met nog één wedstrijd te gaan in de Braziliaanse competitie op de zevende plaats. Daarmee is de ploeg geplaatst voor de voorrondes van de Copa Libertadores.