Niet Cristiano Ronaldo, maar Arda Güler is nu jongste debutant met goal op EK

Arda Güler kan niet meer stuk bij de supporters van Turkije. Het talent van Real Madrid tekende dinsdag tegen Georgië (3-1 winst) op fabelachtige wijze voor zijn eerste doelpunt op een eindtoernooi. Daarmee brak Güler een record dat sinds EURO 2004 in handen was van Cristiano Ronaldo.

Met 19 jaar en 114 dagen is Güler de jongste speler die weet te scoren tijdens zijn debuut op een EK. De inmiddels 39-jarige Ronaldo was op het EK van 2004 in Portugal 19 jaar en 128 dagen oud toen hij het bijzondere record in handen kreeg.

Halverwege de tweede helft tegen Georgië stond Güler op voor Turkije. De jonge spelmaker dacht niet na en krulde de bal op fabelachtige wijze in de linkerbovenhoek: 2-1. De Turkse fans op de tribune waren uitzinnig van vreugde. Turkije zou uiteindelijk met 3-1 winnen.

Güler kende een sterk optreden tegen Georgië, zo blijkt uit de statistieken. In de 79 minuten die hij speelde tekende de middenvelder voor 41 passes, waar er 38 van aankwamen. De Real Madrid-speler stond aan de basis van maar liefst zeven kansen voor Turkije. Daarnaast kwam Güler in vier gevallen als winnaar uit de strijd bij een individueel duel.

De maker van de prachtige 2-1 stond na afloop de Turkse pers te woord. "Mijn trainer Carlo Ancelotti stuurde me voor de wedstrijd een bericht om mij succes te wensen. Dat Real Madrid mij zo steunt, motiveert me enorm."

Voor Güler was het zijn tweede doelpunt in zijn achtste optreden in het shirt van Turkije. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella vervolgt het EK zaterdag tegen Portugal, de Europees kampioen van 2016. De groepsfase wordt op 26 juni afgesloten tegen Tsjechië.

