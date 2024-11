UEFA zet een PSV’er én een Nederlander in Champions League Team van de Week

De UEFA heeft het Champions League Team van de Week bekendgemaakt via de officiële kanalen. De Europese voetbalbond laat weten dat een panel van de organisatie bepaald heeft wie de elf namen in de ‘opstelling’ staan. Eén PSV’er én een Nederlander hebben een plekje bemachtigd.

Onder de lat staat Caoimhin Kelleher, die een strafschop van Kylian Mbappé stopte en met Liverpool Real Madrid wist te verslaan dankzij doelpunten van Cody Gakpo en Alexis Mac Allister.

Voor de Liverpool-goalie staat een viermansdefensie, waarin een Nederlander is opgenomen: Jurriën Timber. De UEFA waardeert zijn optreden tegen Sporting Portugal, daar hij goed was voor een assist op Gabriel Martinelli en omdat hij onder meer ‘drie cruciale passes’ gaf. Arsenal won met 1-5.

Het hart van de defensie in het Team van de Week wordt gevormd door FC Barcelona-stopper Pau Cubarsí en Minjae Kim van Bayern München. Linksachterin staat Ramy Bensebaini van Borussia Dortmund.

Op het middenveld is een PSV’er terug te vinden: Malik Tillman. De Amerikaans international had een sleutelrol in het sensationele duel met Shakhtar Donetsk door twee doelpunten aan te tekenen. Uiteindelijk wonnen de Eindhovenaren met 3-2.

Het viermansmiddenveld wordt gecompleteerd door Mac Allister (Liverpool), Rade Krunic (Rode Ster) en Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Laatstgenoemde is mede door zijn dubbelslag verkozen tot Speler van de Week.

In de voorhoede staan Julián Álvarez, namens Atlético Madrid goed voor twee goals en drie sleutelpasses tegen Sparta Praag, en Mateo Retegui. De spits van Atalanta scoorde tweemaal in het duel met Young Boys (6-1).

Champions League Team van de Week: Kelleher; Timber, Cubarsí, Kim, Bensebaini; Mac Allister, Krunic, Tillman, Wirtz; Retegui, Álvarez.