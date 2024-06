UEFA verbiedt trainingsmasker Mbappé voor de wedstrijd tegen Nederland

Kylian Mbappé mag niet met het masker tegen Oranje spelen dat hij droeg tijdens de training. Op de avond voorafgaand aan de EK-clash met Nederland verscheen de spits van de Fransen met een masker in de kleuren van de Franse vlag, maar de UEFA verbiedt Mbappé daarmee een wedstrijd te spelen.

De reglementen van de UEFA schrijven namelijk voor dat een masker wel gedragen mag worden in wedstrijdverband, maar dat het wel maximaal uit één kleur mag bestaan.

Het is überhaupt nog onduidelijk of Mbappé op tijd klaargestoomd kan worden om de clash met het Nederlands elftal te halen. Eerder werd al duidelijk dat hij er zelf alles aan wil doen om in actie te komen, maar bondscoach Didier Deschamps benadrukt dat de ploeg zijn ‘gezonde verstand’ moet gebruiken.

De Fransman testte donderdagavond op de laatste training het speciale masker dat voor hem is gemaakt. Het is niet bekend wanneer Frankrijk een beslissing gaat nemen wat betreft de inzetbaarheid van Mbappé tegen Nederland, maar het lijkt een lastminutebesluit te gaan worden.

???? Kylian Mbappé met masker aanwezig op de training van Frankrijk ??#euro2024 — ESPN NL (@ESPNnl) June 20, 2024

De pijlsnelle rechtspoot liet via social media al doorschemeren dat hij wilde spelen tegen Oranje. Mbappé plaatste woensdag op Instagram namelijk een foto met daarbij het bijschrift: ‘Zonder risico’s geen overwinningen.’

Het officiële kanaal van de Franse voetbalbond plaatste op dezelfde dag een cryptisch bericht op X. Equipe de France deelde een foto van Mbappé met daarbij een emoji van een zandloper.

Vrijdag wordt het tweede groepsduel in Poule D afgewerkt. Nederland en Frankrijk treffen elkaar om 21:00 uur in Berlijn.

