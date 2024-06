UEFA velt oordeel over geldigheid van afgekeurd doelpunt Xavi Simons bij duel tussen Nederland en Frankrijk

De beslissing om het doelpunt van Xavi Simons af te keuren was de juiste, zo oordeelt Roberto Rosetti, de scheidsrechtersbaas van de UEFA. De positionering van Denzel Dumfries had invloed op doelman Mike Maignan, zo vindt het scheidsrechtershoofd.

"De beslissing is compleet correct", zo laat de scheidsrechtersbaas weten. Hij looft de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor en de videoscheidsrechter van dienst, Stuart Attwell, voor het in zijn ogen juiste handelen.

"Wij denken dat de beslissing juist was en we zijn blij met het proces. Er zijn altijd elementen die voor verbetering vatbaar zijn", doelt Rosetti op de minutenlange onderbreking. Volgens criticasters duurde de VAR-check veel te lang.

"Tuurlijk kan zo'n check minder lang duren, maar ik wil je verzekeren dat dat niet makkelijk is. In dit geval moest de VAR twee mogelijke buitenspelsituaties controleren, de invloed van de aanvaller (in dit geval Dumfries, red.) op de keeper checken en een eerder contactmoment tussen twee andere spelers bekijken", legt Rosetti uit.

Bondscoach Ronald Koeman was minder te spreken over het door Taylor afgekeurde doelpunt. Volgens hem was de duratie van de VAR-check een indicatie van het idee dat de treffer onterecht werd geannuleerd.

“Het is moeilijk”, zei Koeman direct na de in 0-0 geëindigde wedstrijd voor de camera van de NOS. “Maar ik denk dat Denzel de keeper niet belemmert. De keeper reageert namelijk niet, en dat is niet omdat Denzel daar staat. Hij is gewoon te laat, hij ziet de bal te laat en hij gaat erin.”

“Op het moment dat een speler in buitenspelpositie staat, maar hij belemmert de keeper niet - zoals in de dit geval - is het een doelpunt. Maar het is niet voor niks dat het vijf minuten heeft geduurd om te checken.”

“Ik kan me voorstellen dat er wordt gevlagd en dat de VAR ernaar kijkt. Het geeft wel aan dat zij het ook niet wisten. Want als je zoveel tijd nodig hebt om te beslissen... Die keeper kan er never nooit bij, maar niet om dat Denzel daar staat.”

