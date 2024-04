UEFA selecteert één Nederlandse scheidsrechter voor EURO 2024

Danny Makkelie zal deze zomer actief zijn op het EK in Duitsland. De 41-jarige scheidsrechter is één van de achttien arbiters die door de UEFA zijn geselecteerd voor het eindtoernooi. Makkelie is de enige Nederlandse scheidsrechter die is ‘opgeroepen’.

Het wordt het derde grote eindtoernooi voor de arbiter in zijn carrière. Makkelie maakte zijn debuut op het EK van 2021, waar hij vier wedstrijden floot, waaronder Engeland – Duitsland (achtste finale) en Engeland – Denemarken (halve finale).

Makkelie was ook actief op het WK in Qatar. Daar floot hij alleen in de groepsfase: Spanje – Duitsland en Polen – Argentinië. De UEFA schrijft dat ‘alle gekozen scheidsrechters consistent volgens de hoogste eisen hebben gepresteerd’.

“Het EK is het hoogtepunt van het Europese voetbal met de beste teams en daarom hebben we de beste scheidsrechters geselecteerd om deze wedstrijden in goede banen te leiden”, valt er te lezen op de website van de UEFA.

“Alle gekozen scheidsrechters hebben consistent volgens de hoogste eisen gepresteerd in de topcompetities van de UEFA en ook in hun eigen nationale competities. Ze hebben zich uitzonderlijk goed voorbereid en we hebben er het volste vertrouwen in dat ze hun kwaliteiten zullen laten zien op het eindtoernooi.”

Het EK begint op 14 juni en zal duren tot 14 juli. Het Nederlands elftal begint de groepsfase op 16 juni tegen Polen, waarna op 21 juni de topper tegen Frankrijk zal plaatsvinden. Oranje sluit de groepsfase op 25 juni af tegen Oostenrijk.

