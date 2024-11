UEFA ontkracht uitlatingen van voorzitter Ceferin over Ballon d'Or en Vinícius Júnior

De Europese voetbalbond UEFA ontkent dat er uitlatingen zijn gedaan door voorzitter Aleksander Ceferin over Vinícius Júnior en de uitslag van de Ballon d'Or. De aanvaller van Real Madrid liep de prestigieuze titel mis en kwam niet opdagen in Parijs.

Vinícius werd door velen beschouwd als de favoriet om in 2024 met de Gouden Bal aan de haal te gaan, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Rodri van Manchester City. Dit tot woede van alles en iedereen binnen Real Madrid.

De Koninklijke besloot om niet af te reizen naar het gala en zijn delegatie in Madrid te houden. Naast Vinícius was onder meer Carlo Ancelotti genomineerd voor de prijs van Beste Coach. Die titel won de Italiaan uiteindelijk ook.

Het Spaanse Relevo citeerde een anonieme, hoge UEFA-bestuurder die te horen had gekregen dat Madrid van mening is dat de prijs zijn geloofwaardigheid heeft verloren sinds de overkoepelende organisatie samenwerkte met France Football.

De UEFA reageert zaterdag op die vermeende uitlatingen. "Wij ontkennen de beweringen die circuleren over de vermeende opmerkingen van UEFA over de uitslag van de Ballon d'Or", aldus een woordvoerder de Europese voetbalbond.

"Noch de UEFA, noch haar voorzitter heeft enige verklaring of commentaar gegeven over de resultaten van de prijsselectie. Dergelijke informatie is volkomen ongegrond en weerspiegelt niet de werkelijkheid", zo luidt de reactie.

De UEFA behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die betrokken is bij de verspreiding van de vermeende verklaringen.