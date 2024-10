UEFA neemt niet Antoni Milambo, maar precies één andere Nederlander op in Team van de Week van Champions League

De UEFA heeft Tijjani Reijnders beloond voor zijn goede spel en twee doelpunten in de Champions League afgelopen dinsdag. De middenvelder van AC Milan is door de Europese voetbalbond opgenomen in het Team van de Week. Opvallend genoeg is er geen enkele Feyenoorder terug te vinden in het elftal, ondanks dat bijvoorbeeld Antoni Milambo en Quinten Timber wel degelijk een serieus goede wedstrijd speelden in deze speelronde van het miljardenbal.

Mattia Perin was in de Champions League de beste keeper deze week. Met vele reddingen hielp hij een uitermate teleurstellend Juventus dinsdag lang op de been tegen VfB Stuttgart, al gingen de Duitsers er uiteindelijk met een 0-1 zege vandoor in Turijn. De achterste linie bestaat uit Stefan Ristovski (Dinamo Zagbreb), John Stones (Manchester City), Isak Hien (Atalanta) en Miguel Gutiérrez (Girona).

Reijnders vormt het middenveld samen met Nicolò Barella (Inter) en Takumi Minamino (AS Monaco). De Oranje-international was goed voor een dubbelslag tijdens de 3-1 overwinning van zijn Milan op Club Brugge dinsdag.

Milambo en Timber, die namens Feyenoord uitblonken op bezoek bij Benfica (1-3) woensdag, krijgen dus geen plekje in het Team van de Week. Beiden vertolkten een hoofdrol in Portugal: aanvoerder Timber was goed voor een assist, terwijl Milambo met twee doelpunten uitgeroepen werd tot Speler van de Wedstrijd.

De aanvalslinie bestaat uit Raphinha (FC Barcelona), Jhon Durán (Aston Villa) en Vinícius Júnior (Real Madrid). Laatstgenoemde werd door de UEFA verkozen als beste speler van de afgelopen speelronde.

Vinícius was goed voor een hattrick tegen Borussia Dortmund in een wedstrijd die in 5-2 voor de Madrilenen zou eindigen. BVB nam voor rust brutaal een 0-2 voorsprong in het Estadio Santiago Bernabéu, maar drie doelpunten van de Braziliaanse steraanvaller en één van zowel Antonio Rüdiger als Lucas Vázquez bezorgden Real Madrid alsnog de zege.

Champions League-Team van de Week: Perin; Ristovski, Stones, Hien, Gutiérrez; Minamino, Barella, Reijnders; Raphinha, Durán, Vinícius.