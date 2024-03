Ueda schiet Feyenoord na bizarre fout Van Ottele naar late zege in Heerenveen

Feyenoord heeft zondagmiddag geen fout gemaakt in de Eredivisie. De ploeg kwam in Heerenveen tweemaal op achterstand, maar nam na een bizarre persoonlijke fout van Syb van Ottele wel de drie punten mee naar huis: 2-3. Invaller Ayase Ueda kroonde zich in het Abe Lenstra Stadion tot matchwinner.

Arne Slot besloot om geen wijzigingen door te voeren ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo vorig weekend (3-0). Daarom behield Ramiz Zerrouki zijn basisplek en bleven Yankuba Minteh en Luka Ivanusec de flankspelers. Bij de Friezen begon Osame Sahraoui wegens disciplinaire redenen op de bank.

Feyenoord dacht al heel vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen. Een schot van Minteh uit de tweede lijn werd weggekopt door een Friese verdediger. De bal schoot recht omhoog de lucht in, waarna Lutsharel Geertruida er met het hoofd als eerst bij was. Hij knikte binnen.

Na een VAR-ingreep besloot Dennis Higler het doelpunt echter te annuleren. Geertruida zou bij het schot van Minteh in buitenspelpositie hebben gestaan en omdat de Heerenveen-speler de bal volgens de regels niet onder controle had, ging de treffer niet door.

Feyenoord leek het van zich af te schudden en probeerde opnieuw de voorsprong te pakken. Gimenez trof de lat en doelman Mickey van der Hart, maar deed dat in buitenspelpositie. Uit het niets was het Heerenveen dat wél scoorde.

Che Nunnely leek met een kansloze voorzet geen kans in te leiden, maar bij de slapende Feyenoord-verdediging ontstond een misverstand. Köhlert profiteerde optimaal en werkte de bal met het nodige geluk in de bovenhoek: 1-0.

Nog voor rust stelde de Rotterdammers orde op zaken tegen het defensief ingestelde Heerenveen. Na een heerlijke indraaiende voorzet van Ivanusec kon Mats Wieffer van dichtbij binnentikken: 1-1.

In de tweede helft noteerde Hartman het eerste kansje na de theepauze. Zijn schot was echter een prooi voor Van der Hart. Na ruim een uur spelen kwam Heerenveen voor de tweede keer op voorsprong.

Ditmaal wederom na een vlijmscherpe en razendsnelle uitbraak. De inmiddels ingevallen Sahraoui stak het veld over en legde breed op Köhlert, die de bal fraai in de bovenhoek krulde: 2-1. Daarbij leek Timon Wellenreuther niet geheel vrijuit te gaan. De Duitse sluitpost stond erg ver voor zijn doel.

Na de tweede achterstand ging Feyenoord nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Een afzwaaier van Timber en een kopballetje van Gimenez troffen geen doel. Even later, met Igor Paixão inmiddels in de ploeg, kwamen de Rotterdammers wel op gelijke hoogte.

Een prima actie en dito voorzet van Minteh werd bij de tweede paal ingekopt door de Braziliaan: 2-2. Maar daar bleef het niet bij voor de huidige nummer twee van de Eredivisie. Van Ottele mocht met een scheidsrechtersbal het spel hervatten, maar speelde de bal tegen zijn eigen been aan toen hij hem terug op zijn doelman probeerde te passen.

Ueda, koud binnen de lijnen, kon daarom zo doorlopen op Van der Hart en oog in oog met de doelman maakte de Japanner geen fout. Zo besliste hij met pas zijn tweede competitietreffer de wedstrijd in Rotterdams voordeel.



