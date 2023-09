Tygo Land (17) schaart zich op historische avond in rijtje met Ihattaren

Vrijdag, 29 september 2023 om 22:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:27

Tygo Land heeft vrijdagavond zijn visitekaartje afgegeven bij Jong PSV. De middenvelder, die in augustus debuteerde in de hoofdmacht, tekende uit bij SC Cambuur (3-4 winst) voor zijn eerste twee doelpunten in het betaald voetbal. De ontmoeting in Leeuwarden lag overigens korte tijd stil wegens een bekertje bier op het veld. Gabriel Misehouy leek kort voor tijd een punt te redden voor Jong Ajax, dat in extremis alsnog verloor van Telstar: 3-2. FC Groningen ging thuis fors onderuit tegen FC Den Bosch in een duel dat ook stillag wegens een beker met bier op het veld.

SC Cambuur - Jong PSV 3-4

SC Cambuur heeft nog altijd de draai niet gevonden dit seizoen. Ook in de thuiswedstrijd tegen PSV kwamen de Friezen al snel op achterstand. In de 20e minuut rondde Jason van Duiven een keurig uitgespeelde aanval koeltjes af: 0-1. Nog geen tien minuten later kwam Jong PSV al op 0-2. Tygo Land schoof de bal van twintig meter afstand buiten bereik van Daan Reiziger en maakte zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Hij is met 17 jaar en 261 dagen de vierde PSV'er in de geschiedenis die als 17-jarige tweemaal scoort in een duel namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

? Eerste doelpunt voor Tygo Land in het betaald voetbal ????#camjps — ESPN NL (@ESPNnl) September 29, 2023

2 - Tygo Land (17 years and 261 days tonight) is the fourth 17-year-old to ever score a brace for Jong PSV in the @1e_Divisie, after Mohamed Ihattaren in 2019, Isaac Babadi in 2022 and Jason van Duiven in 2023. Double. pic.twitter.com/LY8LfJcLp2 — OptaJohan (@OptaJohan) September 29, 2023

Na de tweede Eindhovense treffer ging het van kwaad tot erger. Sekou Sylla trok de doorgebroken Tai Ebed naar beneden en moest het veld met een rode kaart verlaten. Toch kwamen de Friezen vlak na rust verrassend genoeg terug in de wedstrijd. Michael Breij schoot de bal al vallend in de kruising: 1-2. Tien minuten later kwam Cambuur zelf weer op gelijke hoogte. Jong PSV kreeg de bal niet lekker weggewerkt, waardoor Silvester van der Water de bal uit de volley in de hoek pegelde: 2-2. Na de treffer belandde er ‘vreugdebier’ op het veld, waardoor de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd. Land maakte na driekwart wedstrijd ook meteen zijn tweede doelpunt in het betaald voetbal. Hij schoot een teruggelegde bal feilloos achter Reiziger: 2-3. Van der Water miste in het laatste kwartier een reusachtige kans op de 3-3: zijn vizier stond niet op scherp en schoot van dichtbij over. In de 88e minuut maakte Van Duiven er met zijn hoofd 2-4 van, waarna Milan Smit een minuut later de 3-4 binnenwerkte.

Michael Breij met werkelijk een schitterend doelpunt! ?? Inmiddels is het 2-2 geworden in Leeuwarden en is de wedstrijd stilgelegd wegens vreugdebier. #camjps — ESPN NL (@ESPNnl) September 29, 2023

FC Eindhoven - FC Dordrecht 1-1

De ontmoeting in Eindhoven werd na circa twintig minuten tijdelijk gestaakt vanwege een veldbestormer. Na enkele minuten oponthoud gingen beide ploegen weer verder en het was FC Dordrecht dat in de 29ste minuut de leiding nam. René Kriwak scoorde na een prachtige actie van verdediger Antef Tsoungui. Dordrecht ging rusten met een 0-1 voorsprong doordat doelman Luca Plogmann de bal kort voor het rustsignaal geweldig uit de kruising plukte. Kriwak leek ver in blessuretijd van de eerste helft de 0-2 aan te tekenen, maar daar ging een streep door wegens buitenspel. Eindhoven wist de eerste seizoensnederlaag ver in blessuretijd te voorkomen. Ozan Kökçü werd in het strafschopgebied neergehaald en het was Mawouna Amevor die vervolgens de penalty verzilverde: 1-1.

FC Groningen - FC Den Bosch 0-3

FC Groningen had de score kort voor rust kunnen openen, ware het niet dat een kopbal van Kevin van Veen vakkundig werd gepareerd door FC Den Bosch-doelman Jakub Ojrzynski. Diezelfde keeper maakte kort na rust een knal van Van Veen onschadelijk. Het waren juist de bezoekers die kort daarna aan de leiding kwamen. Kacper Kostorz tikte bij de tweede paal binnen uit een voorzet vanaf rechts van Yuya Ikeshita. Halverwege de tweede helft viel de 0-2: Shalva Ogbaidze taxeerde een slimme steekbal van Ryan Leijten op de juiste manier en knalde van dichtbij raak.

FC Groningen - FC Den Bosch lag even stil vanwege bier op het veld.

Invaller Kristian Lien leek het kort voor tijd nog spannend te maken, maar zijn treffer werd geschrapt wegens buitenspel. Wegens een bekertje bier op het veld werd het duel in blessuretijd overigens nog even stilgelegd. Daarna scoorde Lien opnieuw, maar wederom ging daar buitenspel aan vooraf. Het werd nog erger voor het kwakkelende Groningen toen Den Bosch in de persoon van Ilias Boumassaoudi de eindstand op 0-3 bepaalde in de Euroborg.

Jong AZ - Willem II 0-2

Willem II kende de ideale start op bezoek bij het beloftenelftal van AZ. Max Svensson profiteerde optimaal van slordig balverlies van de thuisclub, om vervolgens de 0-1 aan te tekenen. Met name Mexx Meerdink was zeer bedrijvig voor Jong AZ in de eerste helft, maar onder meer een schot en een vrije trap van de aanvaller werden uit het doel gehouden door doelman Joshua Smits. Willem II nam een voorschot op de drie punten toen Jesse Bosch halverwege de tweede helft met een fraai afstandsschot voor de 0-2 zorgde. De Tilburgers hielden daarna makkelijk stand en konden na het laatste fluitsignaal drie belangrijke punten bijschrijven.

Telstar - Jong Ajax 3-2

Jong Ajax kwam na tien minuten spelen op voorsprong. Mika Godts had een fraaie steekpass in huis op Gabriel Misehouy, die zijn actie iets te ver door leek te voeren maar uiteindelijk door de benen van doelman Joey Houweling raak schoot: 0-1. Lang konden de Amsterdammers niet van de voorsprong genieten, want binnen zestig seconden was de 1-1 alweer een feit. Zakaria Eddahchouri werd vrijgespeeld en vond de korte hoek. Direct na rust was de voorsprong voor de thuisploeg een feit. Danzell Gravenberch kreeg de bal van Tim van de Loo, kapte naar zijn linker en schoot binnen: 2-1.

?? Gekkenhuis in Velsen-Zuid! Telstar wint in de 95e (!) minuut van Jong Ajax ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 29, 2023

Telstar leek op weg naar de volle buit, maar moest toezien hoe Misehouy andermaal doel trof. De aanvallende middenvelder kon ongedekt de 2-2 tegen de touwen koppen: 2-2. Toch kwam de zege voor de Velsenaren er diep in blessuretijd alsnog. Quinten van den Heerik werd de gevierde man door een rebound binnen te werken.

TOP Oss - FC Emmen 0-1

Halverwege de eerste helft ontsnapte TOP Oss aan een achterstand nadat Joey Konings een voorzet van Ben Scholte van dichtbij tegen de lat kopte. De thuisploeg kon zich enkel beperken tot verdedigen en moest halverwege de tweede helft alsnog een tegentreffer incasseren. Invaller Ahmed El Messaoudi ging de combinatie aan met Konings, kreeg de bal met enig geluk mee, waarna hij via het been van doelman Mike Havekotte afrondde: 0-1. Ook in Oss werd de wedstrijd in de slotfase tijdelijk gestaakt vanwege een beker bier op het veld. Het thuispubliek kon zich niet inhouden nadat invaller Konstantinos Doumtsios geel kreeg voor een schwalbe.

MVV Maastricht - ADO Den Haag 0-3

MVV begon niet lekker aan de wedstrijd. Jort van de Sande knikte al na 2 minuten en 40 seconden uit een hoekschop de 0-1 tegen de touwen en zette ADO zo op voorsprong. Zeven minuten later verdubbelden de Hagenaren de voorsprong al. Linksback Henri Koudossou schoot in de korte hoek raak en verschalkte zo Romain Matthys: 0-2. MVV leek vervolgens de aansluiting snel te vinden. Een eigen doelpunt van Bart van Hintum werd echter tot zijn opluchting afgekeurd wegens buitenspel. Na twee assists was het vijf minuten voor rust Daryl van Mieghem die zelf het net wist te vinden. Hij rondde een fraaie steekpass van Van der Sande netjes af: 0-3. In de tweede helft had MVV wel het betere van het spel, maar tot doelpunten kwamen de Limburgers niet meer.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 8 6 1 1 15 19 2 ADO Den Haag 8 4 3 1 5 15 3 FC Emmen 8 4 3 1 4 15 4 VVV-Venlo 7 4 2 1 6 14 5 De Graafschap 8 4 2 2 2 14 6 FC Groningen 8 4 1 3 5 13 7 SC Cambuur 8 4 1 3 3 13 8 Jong PSV 8 4 1 3 -5 13 9 FC Eindhoven 7 2 5 0 3 11 10 Willem II 7 3 2 2 1 11 11 FC Dordrecht 8 2 5 1 1 11 12 Jong AZ 8 3 2 3 0 11 13 Jong FC Utrecht 7 3 1 3 -3 10 14 FC Den Bosch 8 3 0 5 -3 9 15 MVV Maastricht 7 2 1 4 -3 7 16 NAC Breda 7 2 1 4 -4 7 17 Helmond Sport 7 2 1 4 -4 7 18 TOP Oss 7 1 1 5 -4 4 19 Telstar 8 1 1 6 -8 4 20 Jong Ajax 8 0 2 6 -11 2