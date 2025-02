Wie de opvolger van Brian Priske moet worden, zal op het moment hét te bespreken thema zijn intern bij Feyenoord. Bij Dit was het Weekend van ESPN denken Kenneth Perez, Karim El Ahmadi en Milan van Dongen hardop na over de vacante trainerspositie in Rotterdam-Zuid.

Onder leiding van interim-keuzeheer Pascal Bosschaart wist Feyenoord midweeks zeer verdienstelijk te winnen van AC Milan (1-0) in de Champions League, terwijl in de Eredivisie zaterdag teleurstellend gelijk werd gespeeld bij NAC Breda (0-0). Hoe dan ook willen de Rotterdammers snel een vervanger aanstellen, niet in de laatste plaats omdat de huidige tussenoplossing niet over de benodigde papieren beschikt.

De nodige namen doen de ronde als het gaat om de opvolging van Priske. Giovanni van Bronckhorst werd genoemd, maar zei zelf al snel geen behoefte te hebben aan een nieuwe termijn bij Feyenoord. Ook Erik ten Hag, Dick Schreuder, Mark van Bommel (allen clubloos) en Danny Buijs (Fortuna Sittard) worden her en der genoemd.

El Ahmadi oppert bij Dit was het Weekend twee andere oefenmeesters. De oud-middenvelder, die 266 keer het shirt van Feyenoord droeg, wijst naar Paul Simonis (Go Ahead Eagles) en Joseph Oosting (FC Twente).

“Ik vind Simonis een hele goede trainer. Hij is onervaren, maar het is een beetje een type zoals Arne Slot”, trekt El Ahmadi een vergelijking met de ultrasuccesvolle voorganger van Priske.

Perez gooit de naam op die hij eerder ook al opperde: die van Schreuder. “Omdat ik bij PEC Zwolle zag dat hij, aanvallend gezien, een totale metamorfose teweeg kan brengen ten opzichte van zijn voorganger, met hetzelfde spelersmateriaal. Ik heb dat zelf met Co Adriaanse gehad. Dat zijn unieke trainers”, legt de andere oud-middenvelder aan tafel uit.

Volgens presentator Van Dongen geniet Schreuder een reputatie dat hij als ‘een olifant door de porseleinkast gaat en veel ruzie maakt’, maar Perez nuanceert dat beeld. “Dat is het stempel die hij krijgt, maar het kan ook zo zijn dat hij met sterke bestuursleden werkt die hem ondersteunen en tegengas geven.” Met een buitenlands avontuur - bij het Spaanse CD Castellón - op zak is de voormalig PEC-trainer bovendien vermoedelijk ‘wat rijper’ geworden, redeneert Perez, die niet verwacht dat Ten Hag aan de slag gaat bij Feyenoord.