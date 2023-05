Twente bereikt akkoord en betaalt bedrag van zes nullen voor Ajacied

Woensdag, 24 mei 2023 om 18:51 • Tom Rofekamp

Youri Regeer gaat de overstap maken van Ajax naar FC Twente. Het Algemeen Dagblad weet dat de clubs op hoofdlijnen akkoord zijn over een transfersom van één miljoen euro voor de veelzijdige rechtspoot. Regeer wordt daarmee de eerste zomeraanwinst van Twente. Hij geldt in De Grolsch Veste als opvolger van de naar Feyenoord vertrekkende Ramiz Zerrouki.

Een akkoord over Regeer zat er al even aan te komen. Leon ten Voorde van TC Tubantia nam begin vorige week al een voorschot en een dag later bevestigde ook Twente-directeur Jan Streuer de interesse in Regeer. De negentienjarige rechtsback annex verdedigende middenvelder tekent voor vier jaar in De Grolsch Veste, maar keert mogelijk vroegtijdig terug in Amsterdam. Ajax heeft namelijk een terugkoopclausule bedongen, al is de hoogte daarvan niet bekend.

Twente troeft met de transfer onder meer sc Heerenveen af, dat in de persoon van Kees van Wonderen al contact had met Regeer. De geboren Haarlemmer geeft een overstap naar het oosten echter zijn voorkeur. Mogelijk wordt Regeer komend seizoen herenigd met ex-ploeggenoot Anass Salah-Eddine, die dit seizoen al op huurbasis voor Twente uitkomt. Salah-Eddine is naast onder meer Ruben van Bommel (MVV Maastricht) en Marouan Azarkan (Excelsior, gehuurd van Feyenoord) een van de spelers op het verlanglijstje van Twente.

Regeer maakte in december 2021 zijn debuut voor Ajax 1, toen nog onder hoofdtrainer Erik ten Hag. Onder noch Ten Hag noch diens opvolgers Alfred Schreuder en John Heitinga wist de tiener echter een basisplaats te veroveren. Regeer werkt zijn wedstrijden voor het merendeel af in Jong Ajax, waar hij dit seizoen 26 maal mocht opdraven (één goal, vier assists). De teller voor 'het grote Ajax' staat sinds zijn debuut op acht duels, waarin hij eenmaal scoorde.