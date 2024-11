Tweetal keert terug op trainingsveld PSV, maar meespelen tegen Shakhtar Donetsk onzeker

PSV ontvangt woensdagavond Shakhtar Donetsk in de vijfde speelronde van de Champions League. Het is voor de manschappen van Peter Bosz een uitgelezen kans om voor de tweede keer dit seizoen de drie punten te pakken in het miljardenbal, wat wellicht zelfs nodig is met het oog op de zware laatste drie wedstrijden in het belangrijkste Europese clubtoernooi. Tegen de ploeg van trainer Marino Pusic kan PSV mogelijk weer beschikken over Luuk de Jong en Noa Lang.

Beide aanvallers ontbraken wegens een blessure tijdens het treffen met FC Groningen afgelopen zaterdag. Ondanks de afwezigheid van het tweetal werd de Trots van het Noorden met 5-0 opgerold.

Tegen Shakhtar keren De Jong en Lang mogelijk terug bij de wedstrijdselectie van Bosz. Voor beide spelers geldt dat het wel of niet meespelen tegen de Oekraïners afhankelijk is van hoe het lichaam reageert op de laatste training(en).

"De Jong is wel weer in training, maar het is afwachten hoe het lichaam daarop reageert en of hij woensdag fit genoeg is voor een plek in de wedstrijdselectie", zo schrijft Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. In het geval dat de kopsterke spits verstek moet laten gaan of niet vanaf het begin kan meedoen, beschikt PSV in de persoon van Ricardo Pepi over een meer dan bekwame vervanger.

Lang liet het duel met Groningen aan zich voorbij gaan wegens rugklachten, waar hij nog niet volledig van hersteld is. "Afhankelijk van de reactie op zijn trainingsarbeid kan hij woensdag wel of niet aansluiten. Vermoedelijk traint hij dinsdag gewoon mee, als PSV aan de laatste sessie voor het duel met de Oekraïense formatie begint."

Indien de extravagante linksbuiten niet kan opdraven tegen Shakhtar, zal Bosz mogelijk met Malik Tillman starten als linksvoor. Ivan Perisic kan daar ook spelen, maar de Kroaat arriveerde pas na het sluiten van de transfermarkt in Eindhoven en is derhalve niet ingeschreven voor Europees voetbal.

Update over Veerman en Schouten

Op korte termijn zullen ook Joey Veerman en Jerdy Schouten weer aansluiten bij PSV. Voor eerstgenoemde zou een rentree binnen de lijnen al deze week kunnen plaatsvinden, terwijl zijn collega-middenvelder vermoedelijk een week extra moet wachten.

Champions League-stand

Na vier speelrondes in de Champions League beschikt PSV over vijf punten. Na het duel met Shakhtar wachten uitwedstrijden tegen Stade Brest en Rode Ster Belgrado, alvorens de Eindhovenaren het miljardenbal afsluiten met een thuiswedstrijd tegen het Liverpool van Arne Slot. Woensdagavond trappen PSV en Shakhtar in het Philips Stadion af om 21:00 uur.