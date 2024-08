Twee toptalenten van Feyenoord debuteren in definitieve selectie van Jong Oranje

Michael Reiziger heeft de definitieve selectie van Jong Oranje voor de interlandperiode in september bekendgemaakt. De bondscoach selecteert drie debutanten, van wie Gjivai Zechiël en Antoni Milambo van Feyenoord afkomstig zijn. Ook Ezechiel Banzuzi van OH Leuven debuteert.

Zechiël en Milambo lijken dit seizoen onder de nieuwe trainer Brian Priske hun definitieve doorbraak te beleven in Feyenoord 1. Zechiël beleefde zijn eerste basisplaats in het eerste in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (4-4, 2-4 w.n.s.).

Ook Milambo kan op steeds meer speelminuten rekenen bij Feyenoord. De technisch begaafde middenvelder scoorde als invaller tegen PSV en maakte een week later bij de seizoensopening in de Eredivisie ook tegen Willem II (1-1) een doelpunt. In dat laatste duel had Milambo ook een basisplaats.

De uitstekende prestaties van de middenvelders van Feyenoord is ook Reiziger opgevallen. De bondscoach van Jong Oranje nodigt daarnaast dus Banzuzi uit. De middenvelder komt uit de jeugd van NAC Breda, dat het talent een jaar geleden voor iets meer dan één miljoen euro verkocht aan OH Leuven. Bij de Belgische club heeft Banzuzi al een jaar een vaste basisplek.

Jong Oranje raakt ten opzichte van afgelopen interlandbreaks Jorrel Hato kwijt. De verdediger van Ajax heeft een plek veroverd in de selectie van het Nederlands elftal van Ronald Koeman. Aston Villa-verdediger Ian Maatsen heeft na zijn deelname aan het EK opvallend genoeg geen plek in het 'grote' Oranje en keert terug in de selectie van Reiziger.

Nederland Onder 21 speelt komende week twee kwalificatiewedstrijden voor het aanstaande EK Onder 21. Op donderdag 5 september komt Jong Noord-Macedonië op bezoek in het Yanmar Stadion in Almere. Vier dagen later, op maandag 9 september, is er een thuiswedstrijd tegen Jong Georgië in het Covebo Stadion - De Koel in Venlo.

Jong Oranje staat er uitstekend voor in de kwalificatie voor het EK. De ploeg van Reiziger staat met zeven gewonnen duels uit zeven ruim bovenaan in Groep C. Het EK vindt plaats in de zomer van 2025.

De volledige selectie van Jong Oranje:

Doelmannen: Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Calvin Raatsie (Excelsior Rotterdam), Robin Roefs (NEC)

Verdedigers: Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv), Youri Baas (Ajax), Finn van Breemen (FC Basel), Max Bruns (FC Twente), Ryan Flamingo (PSV), Wouter Goes (AZ), Ian Maatsen (Aston Villa), Youri Regeer (FC Twente), Devyne Rensch (Ajax)

Middenvelders: Ezechiel Banzuzi (OH Leuven), Antoni Milambo (Feyenoord), Dirk Proper (NEC), Kenneth Taylor (Ajax), Gjivai Zechiël (Feyenoord)

Aanvallers: Ibrahim Cissoko (Plymouth Argyle), Ruben van Bommel (AZ), Myron van Brederode (AZ, wordt verhuurd aan Fortuna Düsseldorf), Emmanuel Emegha (RC Strasbourg), Noah Ohio (FC Utrecht)