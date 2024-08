Twee Feyenoord-talenten debuteren in voorlopige selectie Jong Oranje; ook mooi nieuws voor Smit en Banzuzi

Antoni Milambo, Gjivai Zechiël, Kees Smit en Ezechiel Banzuzi zitten voor het eerst bij de voorlopige selectie van Jong Oranje. Bondscoach Michael Reiziger heeft 29 spelers opgenomen in de voorlopige selectie. Het beloftenelftal gaat in september verder met de EK-kwalificatiecyclus.

Jong Oranje speelt dan tegen Noord-Macedonië (5 september) en Georgië (9 september). De ploeg van Reiziger beging tot dusver nog geen enkele fout in de kwalificatiecyclus voor het EK in Slowakije van volgend jaar zomer.

Na 7 wedstrijden staat Jong Oranje op 21 punten, 21 doelpunten voor en slechts 2 tegen. In oktober staat het laatste groepsduel op het programma. De leeftijdsgenoten van Zweden zijn dan de tegenstander.

Milambo en Zechiël staan op het punt om definitief door te breken bij Feyenoord. De twee jeugdexponenten krijgen in de eerste duels van dit seizoen de kans van trainer Brian Priske, waarbij Milambo tegen Willem II met een heerlijke treffer verantwoordelijk was voor de enige Rotterdamse goal van de middag.

Smit wacht nog op zijn doorbraak bij AZ. De middenvelder kwam tot dusver één keer in actie voor de hoofdmacht van de Alkmaarders. Vorig seizoen speelde hij bij de beloften 29 duels in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij 2 keer scoorde en 4 assists leverde.

Banzuzi speelt sinds vorig jaar zomer bij OH Leuven, dat 1,2 miljoen euro voor hem betaalde aan NAC Breda. De spelmaker kwam tijdens zijn eerste seizoen in Belgische dienst tot 40 wedstrijden. Banzuzi maakte drie doelpunten.

Ajax en PSV ook vertegenwoordigd

Ook Ajax en PSV zijn vertegenwoordig in de voorlopige selectie. Zo staan Youri Baas en Devyne Rensch eveneens op de voorlopige lijst, net als Isaac Babadi en Ryan Flamingo. Nerasyho Kasanwirjo is de derde Feyenoorder die door Reiziger voorlopig is geselecteerd.