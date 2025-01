Turnicoon Epke Zonderland blijkt al maanden officiële functie te hebben in Nederlands profvoetbal

Menig vrouwenvoetballiefhebber zal de televisie zondag hebben getrakteerd op een verbaasde blik tijdens het duel tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard (1-0) in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Op de bank bij de Friezen zat een bekend gezicht dat normaliter niet met voetbal wordt geassocieerd: dat van voormalig topturner Epke Zonderland.

Als grootheid in de sport kende Zonderland grote successen in de turnwereld. In 2012 won hij Olympisch goud aan de rekstok, het onderdeel waarin hij zich in 2013, 2014 en 2018 tot wereldkampioen kroonde.

Inmiddels is de man wiens salto's en flikflaks onlosmakelijk verbonden zijn met het commentaar van Hans van Zetten een andere weg ingeslagen. Bij Heerenveen vervult hij de rol van sportarts, wat hij kan combineren met zijn studie.

"Aan de ene kant is dit voor mij een kans om veel te leren, maar ik hoop ook mijn steentje bij te dragen", vertelt Zonderland aan ESPN over zijn nog prille loopbaan in de voetballerij. The Flying Dutchman kwam zomaar bij Heerenveen terecht, zo duidt hij.

"Het was een kans die zich voordeed. Het paste mij perfect, want ik zit nu zo ver in mijn opleiding dat er ruimte is om topsportbegeleiding te doen. Dus toen de kans voorbij kwam, greep ik die meteen aan", klinkt de uitleg van Zonderland.

Als sportarts komt het turnicoon in aanraking met de verschillen tussen de begeleiding van mannelijke en vrouwelijk sporters. "Ik denk dat het grootste verschil tussen de blessurebegeleiding bij mannen en vrouwen de professionaliteit is en de support eromheen. Vanuit medisch oogpunt is het zeker interessant om te kijken hoe wij daaraan kunnen bijdragen en waar de mogelijkheden tot verbetering liggen. Maar mijn eerste indrukken zijn heel goed."

De voetballerij is voor Zonderland onbekend terrein, maar dat maakt de voormalig topatleet niet minder gemotiveerd. "Ik kom uit een individuele sport en het is mooi om het teamgebeuren mee te maken. Voetbal is ook zeker niet iets wat ik vaker heb gedaan, dus ik zie dit als een mooie uitdaging", besluit Zonderland.