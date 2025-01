Turkse media gaan los over één moment tijdens Ajax - Galatasaray: ‘Echt schandalig’

Ajax wist donderdagavond in het slotduel in de competitiefase van de Europa League af te rekenen met Galatasaray: 2-1. Na afloop spraken Nederlandse media echter nauwelijks over de wedstrijd. Alle ogen waren gericht op Jordan Henderson, die zich bevindt in een ware transfersoap. Turkse media vallen daarentegen voornamelijk over één arbitrale blunder van Jesús Gil Manzano.

In De Telegraaf is er na afloop van de wedstrijd bijna alleen maar aandacht voor de Henderson-soap. “Henderson verdient wel een compliment voor zijn spel tegen het hiervoor 32 wedstrijden ongeslagen Galatasaray”, aldus Mike Verweij. “Aan niets was te merken dat hij in gedachten al in het vorstendom zit.”

Toch is Verweij niet alleen vol lof voor de middenvelder, die inmiddels toch afziet van een winters vertrek uit Amsterdam. “Al was het niet meevieren van de Ajax-goals kinderachtig. Bij zijn wissel klapte Henderson alsof hij al afscheid nam van de fans.”

De Volkskrant is lovend over het spel van de Amsterdammers. “De ziel was terug in het elftal, na de afgang van een week geleden”, aldus Willem Vissers. “Toen de wedstrijd eenmaal begon, droeg doelman Remko Pasveer opeens de band, mogelijk omdat Henderson dan na afloop geen verplichtingen had naar de pers. De media-afdeling wist ook niet precies wat er was gebeurd met de officiële status van het leiderschap.”

Turkse media zagen hoe Galatasaray veelal de betere ploeg was in de Johan Cruijff ArenA, maar door een effectief Ajax toch werd verslagen. “Daarmee kwam er een einde aan de lange winstreeks van Galatasaray, dat in de Champions League-voorrondes voor het laatst had verloren”, aldus A Spor, die ook uitgebreid aandacht besteedde aan een mogelijk penalty-moment.

“Ajacied Hato komt te laat, raakt de controle kwijt en brengt Sara met een glijdende tackle ten val”, doelt de krant op de harde ingreep van Jorrel Hato in minuut 53. Daarbij probeerde de linksback het schot van Gabriel Sara te blokken. De bal vloog naast het doel van Remko Pasveer, maar Hato gleed kiezelhard door op de enkels van Sara.

Daarvoor hadden de Turken graag een strafschop gezien, maar Gil Manzano wuifde het weg. “Dit was duidelijk een strafschop, maar hij gaf hem niet. Jesus Gil Manzano; zogenaamd een ervaren scheidsrechter. Het is echt een schandalige beslissing. Als de scheidsrechter in de war is, heeft hij moeite om bij de les te blijven, omdat hij met zijn gedachten ergens anders is”, aldus A Spor.