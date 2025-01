Bizarre wending bij Ajax: ‘Jordan Henderson is schuldbewust en belooft toch te blijven’

Jordan Henderson heeft er spijt van dat hij plots heeft aangestuurd op een vertrek bij Ajax, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. Volgens bronnen rondom Henderson heeft hij technisch directeur Alex Kroes onmiddellijk na de wedstrijd tegen Galatasaray beloofd dat hij het seizoen afmaakt in Amsterdam.

Op donderdag kwamen plots de berichten naar buiten dat Henderson koste wat het kost een vertrek bij Ajax wilde forceren. De aanvoerder had zijn zinnen gezet op een transfer naar AS Monaco.

Daarbij had hij via een telefonisch gesprek met de directie gedreigd niet meer voor Ajax te willen spelen als de club niet zouden meewerken aan een transfer. Ook gaf Henderson kort voor de aftrap tegen Galatasaray zijn aanvoerdersband aan Remko Pasveer.

Het gedrag van Henderson in de Johan Cruijff ArenA donderdag was sowieso opvallend te noemen. Bij beide Amsterdamse doelpunten kon de routinier amper juichen en bij zijn wissel in minuut 75 klapte hij naar het publiek alsof het zijn afscheidswedstrijd was. De ereronde na afloop liet hij daarna aan zich voorbijgaan.

De hele situatie gaf Kroes voldoende reden om direct na het laatste fluitsignaal een gesprek aan te gaan met de 34-jarige Engelsman. De technisch directeur benadrukte daarbij nog eens fel dat hij onder geen beding zijn handtekening zou zetten onder de documenten die een vertrek van Henderson mogelijk zouden maken.

Verweij meldt dat Henderson vervolgens zijn excuses heeft aangeboden. Hij stelde dat hij ‘zijn hoofd op hol had laten brengen’, doordat hij had vernomen dat Ajax hem door zijn riante salaris liever kwijt dan rijk zou zijn.

Door de houding van Kroes in de transfersoap, realiseerde Henderson zich toch dat het anders zat. “Schuldbewust gaf hij aan dat hij helemaal niet zo in elkaar steekt om een vertrek te forceren. Hij voelt zich thuis bij Ajax, hecht zijn waarde aan zijn aanzien als voorbeeldprof en wil er samen met zijn ploeggenoten een succesvol seizoen van maken”, aldus Verweij, die stelt dat de Ajax-directie niet twijfelt aan de oprechtheid van Henderson.