Tumultueuze pot in de Copa Libertadores: speler verlaat veld met bebloed hoofd

Een tumultueuze wedstrijd tussen het Argentijnse Rosario Central en het Uruguayaanse Peñarol heeft voor de nodige opschudding gezorgd. De 32-jarige Maximiliano Olivera van Peñarol werd na afloop van de wedstrijd bekogeld met een steen door een supporter van de thuisclub.

Het was een heetgebakerde wedstrijd donderdagnacht in Rosario. De eerste groepswedstrijd tussen Rosario en Peñarol was al voor het eerste fluitsignaal had geklonken behoorlijk onrustig.

De thuisfans verscheurden hekken en gooiden deze vervolgens naar meegereisde supporters van de Uruguayaanse topclub. Er raakten geen mensen gewond bij deze gewelddadige acties.

Na de wedstrijd gebeurde dat wel. Ondanks dat Rosario de wedstrijd met 1-0 won, waren de emoties hooggespannen op de tribune na het laatste fluitsignaal. De spelers van Peñarol liepen naar het vak met uitsupporters, om de meegereisde supporters te bedanken voor hun support, toen er plots vanuit het thuisvak met projectielen werd gegooid.

Vuurwerk en stenen vlogen de spelers om de oren totdat een van deze stenen op het hoofd van linksback Olivera belandde. Zwaar gehavend ging het slachtoffer met een bebloed gezicht naar de grond, waarna hij vervolgens flink door het lint ging jegens de boosdoener.

De woedende Olivera moest met man en macht worden tegengehouden door zijn teamgenoten, voordat de president van Peñarol het veld op sprintte om de speler tot kalmte te manen. Olivera verloor vervolgens zo veel bloed dat hij zelfs flauwviel, maar de speler was snel weer bij kennis. Voor scans werd de speler wel naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Meer dan een flinke schaafwond op het gelaat van Olivera heeft de steen niet aangericht.

Olivera heeft inmiddels via Instagram alweer van zich laten horen: “Het gaat goed met me! Bedankt voor alle berichten. Afgezien de hoofdpijn en de hechtingen, is alles in orde”, neemt Olivera de bezorgdheid weg. “Ik ben woedend op de manier waarop onze supporters zijn behandeld”, voegt het slachtoffer daar nog aan toe. Rosario heeft de dader inmiddels opgespoord en hem een stadionverbod opgelegd.