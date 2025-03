Deze gevolgen heeft tuberculosegeval PSV (mogelijk) voor topper tegen Ajax

Dat PSV-aanvaller Lucas Pérez is getroffen door tuberculose, heeft mogelijk gevolgen voor de topper tegen Ajax aankomend weekeinde. Valentijn Driessen legt uit dat de KNVB inmiddels voorbereidingen treft.

Maandag brachten de Eindhovenaren eigenhandig naar buiten dat een selectiespeler, zonder deze bij naam te noemen, besmet is met de infectieziekte. Later op de dag onthulde De Telegraaf dat het Pérez betrof.

“Het schijnt heel erg besmettelijk te zijn. Ik ben geen dokter, maar heb wel wat nagevraagd”, vertelt Driessen maandagavond bij Vandaag Inside. “Buiten is het niet besmettelijk, binnen wel, in vochtige ruimtes.”

Mogelijk loopt de Spanjaard al een tijdje rond met de ziekte. “PSV zegt dat het in Spanje al is gebeurd”, openbaart de chef voetbal van De Telegraaf. “De eerste twee weken (van de besmetting, red.) was hij in Spanje, niet in Nederland, en dan schijn je het meest besmettelijk te zijn. Hij heeft een lichte vorm, dus PSV downplayt het een beetje.”

Komend weekend staat de topper tussen PSV en Ajax op het programma. “Ajax is zich aan het beraden van hoe of wat. Morgen komt ook de KNVB ermee, die krijgen dan alle papieren. De arts, Edwin Goedhart, zal kijken wat het beste is. Kan die wedstrijd wel of niet gespeeld worden, wil Ajax…”, legt Driessen uit. Dinsdagochtend valt in De Telegraaf te lezen dat PSV, Ajax en PSV in contact met elkaar staan

“In principe zou het (duel tussen PSV en Ajax, red.) afgelast kunnen worden, ja”, beantwoordt de journalist de prangende hamvraag. “Misschien komt er deze week nog wel een geval van een PSV’er met tbc.”

Door de besmettelijkheid van de ziekte doet het geval van tbc denken aan de COVID-pandemie. “De KNVB heeft inmiddels gerealiseerd dat ze te snel alles eruit hebben gegooid tijdens de coronaperiode”, doelt Driessen op de afgelaste competities van het seizoen 2019/20. “Dat (afgelastingen, red.) gaan ze niet zo snel doen. Ze gaan wel proberen om de situatie zo te draaien dat Ajax, bijvoorbeeld, binnen niet in aanraking komt met de PSV’ers. Bijvoorbeeld door Ajax eerst het veld op te laten komen en PSV later.”