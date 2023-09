Trefzekere De Wit en Pavlidis bezorgen AZ maximale score na 4 wedstrijden

Zondag, 17 september 2023 om 18:42 • Mart van Mourik

AZ heeft ook zijn vierde competitiewedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. In eigen huis was de ploeg van trainer Pascal Jansen met 2-0 te sterk voor Sparta Rotterdam. Halverwege de eerste helft zorgden Dani de Wit en Vangelis Pavlidis voor de Alkmaarse doelpunten. Voor de Rotterdammers was het de eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie.

Jansen voerde slechts één wijziging door ten opzichte van het gewonnen duel met Vitesse (0-2): op de rechterflank moest Ernest Poku plaatsmaken voor Mayckel Lahdo. Aan de overzijde besloot trainer Jeroen Rijsdijk ook alleen op de rechtsbuitenpositie te wijzigen in vergelijking met de wedstrijd tegen NEC Nijmegen (1-1). Ditmaal mocht Pelle Clement zich vanaf het eerste fluitsignaal laten zien, waar Lars Larsen voor de interlandperiode een basisplek kreeg.

Nog voor het verstrijken van het eerste kwart van de wedstrijd zaten de Alkmaarders al op rozen. De 1-0 viel in de achttiende minuut, toen Jordy Clasie een steekpass door de as ontving en de bal breed legde op De Wit. De aanvallende middenvelder haalde zeer overtuigend uit van buiten de zestien en liet doelman Nick Olij kansloos. Binnen een minuut verdubbelde AZ de voorsprong. Ditmaal fungeerde De Wit als aangever, die met het hoofd Pavlidis bediende. De Griekse spits draaide zich vrij en schoot in de benedenhoek binnen: 2-0.

In de openingsfase van het tweede bedrijf kwam AZ enkele keren in de gelegenheid om de voorsprong nog verder uit te bouwen, maar door het gebrek aan fortuin en scherpte kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer. Een goal van De Wit werd afgekeurd wegens buitenspel en Pavlidis verzuimde twee goede kansen te benutten. Aan de andere kant had Tobias Lauritsen voor de aansluitingstreffer kunnen zorgen, maar hij wist het net niet te vinden.