Treffers van Messi, Súarez en Alba allen uitgegumd in doelpuntrijke remise

Inter Miami heeft zaterdagnacht geen overwinning kunnen boeken in de MLS. Ondanks doelpunten van Lionel Messi, Luis Suárez én Jordi Alba bleef de huidige koploper steken op een 3-3 gelijkspel tegen St. Louis.

Het viertal ex-FC Barcelona-spelers verschenen allemaal aan de aftrap. Naast Messi, Suárez en Alba completeerde Sergio Busquets het voormalig Barça-kwartet.

Vintage Leo ?? Messi to Jordi Alba back to Messi for his 12th goal of the season! pic.twitter.com/2ZbHNTJtf3 — Major League Soccer (@MLS) June 2, 2024

Inter Miami bewees dat het een veerkrachtige ploeg was. Drie keer kwam de ploeg van Gerardo Martino op achterstand, maar drie keer wist het weer op gelijke hoogte te komen. Eerst was het een doelpunt van Messi, die een vroege openingstreffer van Christopher Durking onschadelijk maakte.

De kleine Argentijn dribbelde als vanouds over het hele veld, opende aan de linkerkant, waar Alba de bal terugtrok en Messi op karakteristieke wijze afrondde. De magische linkspoot schoot de bal in een keer hard doch beheerst in de linkerbovenhoek: 1-1.

In twaalf wedstrijden verzorgde Messi zo zijn vijfentwintigste doelpuntcontributie. Dat is een record. Nog nooit eerder wist een speler zo snel in een seizoen tot datzelfde cijfer te komen. Carlos Vela deed het in zestien wedstrijden, maar is nu dus van de troon gestoten.

In de blessuretijd van de eerste helft trok Suárez de stand voor een tweede keer gelijk. De Uruguayaan was het eindstation van een fantastische Barça-getinte aanval.

Messi sneed op heerlijke wijze dwars door de verdediging, verdeelde het spel weer naar links, waar Alba de bal nu voor de goal trok. Suárez stond daar, zoals een echte nummer negen betaamt, perfect opgesteld om af te ronden: 2-2.

Beautiful build up results with a Luis Suarez goal. ?? Messi to Jordi Alba to Luis Suarez. pic.twitter.com/XWBDsjOJgz — Major League Soccer (@MLS) June 2, 2024

In het tweede bedrijf speelde Suárez weer een hoofdrol, ditmaal een voor hem minder fijne. De spits was degene die een corner van St. Louis als laatste beroerde. Zodoende ging de derde achterstand voor Inter Miami de boeken in als een eigen doelpunt van de Uruguyaan: 2-3.

Toch rechtte de thuisploeg in de slotfase nog één laatste keer de rug. Na een tamelijk briljante dieptebal van invaller Julian Gressel vond de doorgelopen Alba zich plots alleen voor de keeper. De Spaanse linksback bleef kalm en schoof het leer beheerst in de linkeronderhoek. Zo eindigde de wedstrijd, zes doelpunten later, in een puntendeling tussen beide teams: 3-3.

