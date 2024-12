Transfervrije Dele Alli duikt op bij nieuwe club: 'Gaat mogelijk met ons meetrainen'

Como boekte zondagavond in het eigen Stadio Giuseppe Sinigaglia een uiterst knappe 2-0 zege op AS Roma. Desalniettemin ging het na afloop voornamelijk over iemand die niet op het veld aanwezig was, maar vanaf de tribune toekeek. Dele Alli, voormalig megatalent van Tottenham Hotspur, werd gespot in het publiek. Cesc Fàbregas, trainer van de financieel sterke Italiaanse promovendus, licht na afloop de aanwezigheid van de transfervrije middenvelder toe.

De overwinning op Roma kwam pas laat tot stand. Twee goals in blessuretijd - Alessandro Gabrielloni en Nico Paz scoorden in respectievelijk de 93ste en 97ste minuut - leidden de derde zege van Como in het Serie A-seizoen in.

Het voltrok zich allemaal onder ogen van de 28-jarige Alli. Fàbregas kon er na afloop niet omheen en legde bij DAZN uit waarom het gevallen talent zich op de tribune meldde.

"Ik heb hem gisteren (zaterdag, red.). leren kennen. Ik wil er verder niet te lang bij stilstaan, maar er bestaat een kans dat hij na de kerst komt meetrainen bij ons", gaf de Spaanse oud-middenvelder mee.

Fàbregas houdt vervolgens een behoorlijke slag om de arm en geeft aan dat Alli in eerste instantie slechts meetraint 'om aan zijn conditie te werken'. Of de 37-voudig international van Engeland in aanmerking komt voor een contract bij Como, is dus nog maar de vraag.

Als de carrière van Alli in de lift zat, ging deze al een tijdje naar beneden. In 2016 wordt hij door de PFA (belangenorganisatie voor voetballers in Engeland) uitgeroepen tot Beste Jonge speler van het Jaar, in het seizoen 2016/17 scoort Alli 22 keer in 50 wedstrijden en in 2019 speelt hij de Champions League-finale met Tottenham.

Hoe anders is de wereld nu voor de Nigeriaanse Engelsman. Zijn laatste twee avonturen, bij Everton en Besiktas, liepen allebei uit op een totale mislukking en sinds afgelopen zomer is Alli clubloos.