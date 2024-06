Transfers KKD 2024/25:

De zomerse transferperiode is officieel geopend en dat betekent dat er weer de nodige transfers plaatsvinden. De transferperiode loopt tot en met 31 augustus 2024 en tot die tijd houdt Voetbalzone de laatste ontwikkelingen bij. Spelers met een transfervrije status achter hun naam hebben aflopende contracten tot 30 juni 2024 die niet verlengd worden. In dit artikel vind je een overzicht van alle clubwisselingen in de Keuken Kampioen Divisie.

ADO DEN HAAG

-

Weg

Gylermo Siereveld (vertrokken naar Terrassa FC)

Henri Koudossou (werd gehuurd van FC Augsburg)

Justin Ché (werd gehuurd van Brøndby IF)

Henk Veerman (werd gehuurd van FC Volendam)

Amir Absalem (transfervrij)

Dhoraso Klas (transfervrij)

Daryl Werker (transfervrij)

Bart van Hintum (transfervrij)

Jerry van Wolfgang (transfervrij)

Nick Marsman (transfervrij)

Mohamed Hamdaoui (transfervrij)

SC CAMBUUR

Nieuw

Bram Marsman (afkomstig van SC Cambuur Onder 21)

Tyrique Mercera (afkomstig van SC Cambuur Onder 21)

Youns El Hilali (werd verhuurd aan FC Arzignano Valchiampo)

Silvester van der Water (werd verhuurd aan PEC Zwolle)

Nicky Souren (afkomstig van MVV Maastricht)

Weg

Milan de Koe (vertrokken naar vv Staphorst)

Vito Wormgoor (vertrokken naar DOVO)

Agustín Anello (werd gehuurd van Sparta Rotterdam)

Sekou Sylla (transfervrij)

Jhondly van der Meer (transfervrij)

Marco Tol (transfervrij)

Roberts Uldrikis (transfervrij)

Michael Breij (transfervrij)

FC DEN BOSCH

Nieuw

Thijs van Leeuwen (afkomstig van TOP Oss, contract tot medio 2026) *

Stan Henderikx (afkomstig van VVV-Venlo, contract tot medio 2027)

Byron Burgering (afkomstig van GVVV, contract tot medio 2026)

Tjemme Bijlsma (afkomstig van FC Den Bosch Onder 18, contract tot medio 2027)

Rhino Goutier (werd verhuurd aan Cebu FC)

Mikulás Bakala (afkomstig van FK Zeleziarne Podbrezova, contract tot medio 2027)*

Weg

Kacper Kostorz (werd gehuurd van Pogon Szczecin)

Luke Mbete (werd gehuurd van Manchester City)

Jakub Ojrzynski (werd gehuurd van Liverpool)

Salah-Eddine Oulad M'Hand (werd gehuurd van Arsenal)

Krisztián Hegyi (werd gehuurd van West Ham United)

DE GRAAFSCHAP

Nieuw

Stan Kremers (afkomstig van Jong Ajax, contract tot medio 2026)

Weg

Jim van der Logt (vertrokken naar FC Twente/Heracles Almelo Onder 21)

Mees Bakker (transfervrij)

Thijs Jansen (werd gehuurd van Feyenoord)

David Flakus Bosilj (werd gehuurd van Hellas Verona)

Jardell Kanga (werd gehuurd van Bayer Leverkusen)

FC DORDRECHT

Nieuw

Sem Valk (afkomstig van Feyenoord Onder 21, contract tot medio 2026)*

Dean Zandbergen (afkomstig van Jong Sparta Rotterdam, contract tot medio 2026)*

Weg

Pepijn Doesburg (vertrokken naar VVV-Venlo)

Mathis Suray (vertrokken naar Go Ahead Eagles)

Ilias Bronkhorst (transfervrij)

Ilias Sebaoui (werd gehuurd van Feyenoord)

Antef Tsoungui (werd gehuurd van Feyenoord)

Shiloh ’t Zand (werd gehuurd van Feyenoord)

Korede Osundina (werd gehuurd van Feyenoord)

Dylan Mbayo (werd gehuurd van KV Kortrijk)

Luca Plogmann (werd gehuurd van Go Ahead Eagles)

Adrian Segecic (werd gehuurd van Sydney FC)

FC EINDHOVEN

Nieuw

-

Weg

Mitchel van Rosmalen (vertrokken naar Blauw Geel '38)

Jasper Dahlhaus (vertrokken naar Fortuna Sittard)

Justin Ogenia (transfervrij)

Sven van Doorm (transfervrij)

Rodrigo Rêgo (transfervrij)

Pjotr Kestens (transfervrij)

Mart Lieder (gestopt)

Luuk Wouters (werd gehuurd van RKC Waalwijk)

August Priske (werd gehuurd van FC Midtjylland)

FC EMMEN

Nieuw

-

Weg

Jorrit Smeets (gestopt)

Eric Oelschlägel (transfervrij)

Lucas Bernadou (transfervrij)

DJ Buffonge (transfervrij)

Jeff Hardeveld (transfervrij)

Bradly van Hoeven (werd gehuurd van Almere City)

Vicente Besuijen (werd gehuurd van Aberdeen FC)

EXCELSIOR

Nieuw

Joshua Eijgenraam (werd verhuurd aan TOP Oss)

Weg

Siebe Horemans (vertrokken naar FC Utrecht)

Norbert Alblas (gestopt)

Stijn van Gassel (transfervrij)

Yassin Ayoub (transfervrij)

Redouan El Yaakoubi (transfervrij)

Julian Baas (transfervrij)

Lazaros Lamprou (transfervrij)

Troy Parrott (werd gehuurd van Tottenham Hotspur)

Cisse Sandra (werd gehuurd van Club Brugge)

Mimeirhel Benita (werd gehuurd van Feyenoord)

Lennard Hartjes (werd gehuurd van Feyenoord)

HELMOND SPORT

Nieuw

Kevin Aben (afkomstig van SV Someren, contract tot medio 2025)

Lars Zonneveld (afkomstig van Helmond Sport Onder 18, contract tot medio 2025)

Weg

Ramón ten Hove (vertrokken naar Kozakken Boys)

Håkon Lorentzen (transfervrij)

Lucas Vankerkhoven (transfervrij)

Pius Krätschmer (transfervrij)

Arno Van Keilegom (transfervrij)

Ramón ten Hove (transfervrij)

Bram van Vlerken (transfervrij)

Joeri Schroijen (transfervrij)

Robin Mantel (transfervrij)

Doke Schmidt (transfervrij)

Peter van Ooijen (transfervrij)

Álvaro Marín (werd gehuurd van Athletic Club)

Joseph Amuzu (werd gehuurd van KV Mechelen)

Mohammed Amin Doudah (werd gehuurd van KV Mechelen)

JONG AJAX

Nieuw

Jan Faberski (afkomstig van Ajax Onder 18)

Precious Ugwu (afkomstig van Ajax Onder 18)

Dies Janse (afkomstig van Ajax Onder 18)

Lucas Jetten (afkomstig van Ajax Onder 18)

Skye Vink (afkomstig van Ajax Onder 18)

Kayden Wolff (afkomstig van Ajax Onder 18)

Don-Angelo Konadu (afkomstig van Ajax Onder 18)

Nick Verschuren (afkomstig van Ajax Onder 18)

Gerald Alders (afkomstig van Ajax Onder 18)

Olaf Gorter (afkomstig van Ajax Onder 18)

Christian Rasmussen (werd verhuurd aan FC Nordsjaelland)

Weg

Sten Kremers (vertrokken naar De Graafschap)

Gabriel Misehouy (transfervrij)

Ar'Jany Martha (transfervrij)

JONG AZ

Nieuw

Sem van Duijn (afkomstig van Quick Boys)

Koen Schilder (afkomstig van AZ Onder 18)

Weg

-

JONG PSV

Nieuw

Fodé Fofana (werd verhuurd aan Vitesse)

Weg

Koen Jansen (vertrokken naar Roda JC Kerkrade)

Mohamed Nassoh (vertrokken naar Sparta Rotterdam)

CJ Egan-Riley (werd gehuurd van Burnley)

JONG FC UTRECHT

Nieuw

Andreas Dithmer (afkomstig van FC Kopenhagen, contract tot medio 2026)

Joshua Rawlins (werd verhuurd aan Perth Glory)

Weg

-

MVV MAASTRICHT

Nieuw

-

Weg

Nicky Souren (vertrokken naar SC Cambuur)

Bryant Nieling (werd gehuurd van Fortuna Sittard)

Tunahan Tasçi (werd gehuurd van Fortuna Sittard)

RODA JC KERKRADE

Nieuw

Koen Jansen (afkomstig van Jong PSV, contract tot medio 2026)

Weg

Sami Ouaissa (vertrokken naar NEC)

Matisse Didden (vertrokken naar FC Utrecht)

Calvin Raatsie (werd gehuurd van FC Utrecht)

Laurit Krasniqi (werd gehuurd van Royal Antwerp)

Walid Ould-Chikh (werd gehuurd van FC Volendam)

Václav Sejk (werd gehuurd van Sparta Praag)

Maximilian Schmid (werd gehuurd van FC Köln)

Metehan Güçlü (transfervrij)

Loek Hamers (transfervrij)

Boyd Reith (transfervrij)

Fabio Sposito (transfervrij)

Niek Vossebelt (gestopt)

TELSTAR

Nieuw

Adil Lechkar (afkomstig van TEC, op amateurbasis)

Tyrone Owusu (afkomstig van Quick Boys, contract tot medio 2025)*

Guus Offerhaus (afkomstig van Quick Boys, contract tot medio 2026)

Soufiane Hetli (afkomstig van AFC, contract tot medio 2025)*

Jorginho Soares (werd verhuurd aan Terrassa FC)

Weg

Quinten van den Heerik (vertrokken naar Terrassa FC)

Mohammed Tahiri (vertrokken naar VV Katwijk)

Christos Giousis (transfervrij)

Thomas Oude Kotte (transfervrij)

Danzell Gravenberch (transfervrij)

TOP OSS

Nieuw

-

Weg

Amine Rehmi (vertrokken naar Rio Ave)

Thijs van Leeuwen (vertrokken naar FC Den Bosch)

Roshon van Eijma (transfervrij)

Ilounga Pata (transfervrij)

Joshua Eijgenraam (werd gehuurd van Excelsior)

Maarten Schouten (werd gehuurd van NEC)

Guus Gertsen (werd gehuurd van NEC)

Thomas Cox (werd gehuurd van NEC)

Selim Can Sönmez (werd gehuurd van NEC)

Julian Kuijpers (werd gehuurd van NEC)

Maxim van Peer (werd gehuurd van NEC)

VITESSE

Nieuw

-

Weg

Markus Schubert (vertrokken naar SC Paderborn)

Nicolas Isimat-Mirin (transfervrij)

Marco van Ginkel (transfervrij)

Toni Domgjoni (transfervrij)

Jordi Altena (transfervrij)

Daan Huisman (transfervrij)

Dominik Oroz (transfervrij)

Davy Pröpper (gestopt)

Fodé Fofana (werd gehuurd van PSV)

Anis Hadj Moussa (werd gehuurd van Patro Eisden)

Mexx Meerdink (werd gehuurd van AZ)

Kacper Kozlowski (werd gehuurd van Brighton & Hove Albion)

Adrian Mazilu (werd gehuurd van Brighton & Hove Albion)

Paxten Aaronson (werd gehuurd van Eintracht Frankfurt)

Ramon Hendriks (werd gehuurd van Feyenoord)

Joel Voelkerling Persson (werd gehuurd van Lecce)

FC VOLENDAM

Nieuw

Daan Steur (afkomstig van RKAV Volendam, contract tot medio 2025)*

Koen Blommestijn (werd verhuurd aan Quick Boys)

Flip Klomp (werd verhuurd aan Koninklijke HFC)

Henk Veerman (werd verhuurd aan ADO Den Haag)

Walid Ould-Chikh (werd verhuurd aan Roda JC Kerkrade)

Weg

Joey Antonioli (transfervrij)

George Cox (transfervrij)

Damon Mirani (transfervrij)

Brian Plat (transfervrij)

Josh Flint (transfervrij)

Darius Johnson (transfervrij)

Oskar Buur (transfervrij)

Achraf Douiri (transfervrij)

Ibrahim El Kadiri (transfervrij)

Vivaldo Semedo (werd gehuurd van Udinese)

Axel Guessand (werd gehuurd van Udinese)

Zach Booth (werd gehuurd van Leicester City)

Garang Kuol (werd gehuurd van Newcastle United)

Mio Backhaus (werd gehuurd van Werder Bremen)

VVV-Venlo

Nieuw

Pepijn Doesburg (afkomstig van FC Dordrecht, contract tot medio 2026)

Weg

Levi Smans (vertrokken naar sc Heerenveen)

Stan Henderikx (vertrokken naar FC Den Bosch)

Moreno Rutten (gestopt)

Sem Dirks (transfervrij)

Robert Klaasen (transfervrij)

Delano van Crooij (werd gehuurd van Sparta Rotterdam)

Milan Robberechts (werd gehuurd van Fortuna Sittard)

Michalis Kosidis (werd gehuurd van AEK Athene)

