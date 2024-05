Tranen bij Kroos nadat hij afscheid neemt van Real Madrid-fans in Bernabéu

Real Madrid heeft het seizoen in LaLiga afgesloten met een 0-0 gelijkspel tegen Real Betis. De slotwedstrijd in het Santiago Bernabéu stond in het teken van Toni Kroos. De Duitse spelmaker hangt binnenkort zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Kroos speelt volgende week voor het laatst een wedstrijd in clubverband, als Real Madrid het in de Champions League-finale opneemt tegen Borussia Dortmund. Daarna volgt nog het EK met Duitsland.

Kroos (34) kondigde deze week dus zijn afscheid aan als profvoetballer. In tien jaar als speler van Real Madrid kwam de Duitser tot 464 wedstrijden (28 goals en 98 assists) voor De Koninklijke. Kroos veroverde in het afgelopen decennium onder meer vier keer de Spaanse landstitel, een nationale beker en maar liefst vier keer de Champions League. Dat aantal kan worden aangevuld als op 1 juni wordt gewonnen van Dortmund in de finale van het miljardenbal op Wembley.

Real Madrid stond voorafgaand aan het duel met Real Betis uitgebreid stil bij het naderende afscheid van Kroos. Beide ploegen vormden een erehaag toen hij het veld betrad en de supporters in het Santiago Bernabéu lieten zich luidkeels horen. Het spandoek met de tekst 'Gracias Leyenda' (bedankt legende) zegt een hoop over de waardering van de Real-aanhang voor Kroos. De spelers van Real Madrid knuffelden de middenvelder ook nog even, kort voor het beginsignaal.

Ondanks de naderende Champions League-finale koos trainer Carlo Ancelotti ervoor om grote namen als Jude Bellingham, Rodrygo en Vinícius Júnior een basisplaats te geven tegen Betis. Kroos zorgde voor de controle daarachter, samen met Eduardo Camavinga en Federico Valverde. Thibaut Courtois stond op doel bij de kampioen van Spanje, die dit seizoen slechts een keer verloor in LaLiga.

Rodrygo dacht de score te openen na een klein kwartier, maar zijn schot ging rakelings langs het doel van Fran Vieites. Real Madrid was de bovenliggende partij in de eerste helft, maar kansen waren niet besteed aan onder meer Vinícius, Bellingham en Ferland Mendy. Het stug verdedigende Betis leek met een 0-1 voorsprong te gaan rusten, ware het niet dat de goal van Johnny Cardoso werd geannuleerd na een check bij de VAR. Ploeggenoot Marc Roca stond kort daarvoor buitenspel.

Betis begon brutaal aan de tweede helft en het was aan Courtois, die Ayoze Pérez van scoren afhield, te danken dat Real Madrid niet tegen een achterstand aankeek. Door de 0-0 stand en het lef dat de bezoekers toonden ontstond een aantrekkelijk voetbalgevecht in Madrid. Na ruim een uur spelen gunde Ancelotti Kepa, die Real Madrid lijkt te gaan verlaten, een invalbeurt. Hij nam de plaats onder de lat over van Courtois.

Ancelotti voerde daarna nog enkele wissels door, maar liet Kroos aanvankelijk staan. Ondertussen gingen beide ploegen vol voor de winst in de slotfase. Abde Ezzalzouli werd echter gestuit door Kepa en Vinícius schoot te gehaast en dus over. Een winnaar kwam er niet meer in het Santiago Bernabéu, waar de fans op de banken gingen staan toen Kroos in minuut 86 naar de kant ging. Er waren tranen te zien bij de kinderen van de afzwaaiende middenvelder, die het zelf ook niet droog hield na zijn wissel.

Real Madrid kan zich nu volledig gaan focussen op de Champions League-finale van volgende week zaterdag in Londen. Weet de Spaanse grootmacht Dortmund te verslaan op Wembley, dan is de vijftiende eindzege in het belangrijkste Europese clubtoernooi een feit.

