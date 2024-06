Liefst 6 internationals van Duitsland krijgen een 1 na vernedering van Schotland

Liefst zes internationals van Duitsland krijgen een 1, de hoogst mogelijke beoordeling, na vernedering van Schotland

De EK-koorts in Duitsland is behoorlijk gestegen door de 5-1 zege in het openingsduel met Schotland. BILD spreekt van een ‘Geile Tor-Party’, terwijl SPORT1 uitpakt met de kop ‘TORGALA’. “Wusiala (het duo Florian Wirtz en Jamal Musiala, red.) blies de tegenstander weg”, jubelt het medium vol glorie.

Het fraaie optreden van Duitsland is ook terug te zien aan de spelersbeoordelingen van Sky Deutschland. Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Florian Wirtz, Jamal Musiala en Kai Havertz ontvangen allen een 1. In Duitsland wordt een waardering van 1 tot en met 6 gegeven, waarbij 1 staat voor de beste prestatie, en 5 en 6 onvoldoendes zijn.

Musiala maakte daarbij de meeste indruk en wordt verkozen tot Man of the Match. “De uitblinker in de DFB-aanval! Altijd aanspeelbaar, altijd actief. Hij veroorzaakt hoofdpijn bij de Schotse verdedigers, scoorde de prachtige 2-0 en werd uitgeroepen tot Speler van de Wedstrijd. Een 1 met een sterretje.”

Ruimte voor verbetering

De 5-1 overwinning van Duitsland tegen Schotland betekende de grootste zege ooit in de openingswedstrijd van een Europees kampioenschap. Toch liet bondscoach Julian Nagelsmann na afloop ruimte voor verbetering. “We moeten echt nog veel meer laten zien op dit toernooi.” Volgens Nagelsmann moet Duitsland voornamelijk waken voor gemakzucht.

De Duitse media wil daar echter niets van weten. “Deze galavoorstelling was bijna goed genoeg voor een titel. De ploeg van Nagelsmann domineerde de wedstrijd, liet achterin nauwelijks iets toe en speelde de overweldigde Schotten uit elkaar. Een prestatie die alle angsten en zorgen van ons EK wegneemt”, schrijft BILD.

Kicker ziet de overtuigende zege als een perfect startschot. “Deze overwinning kan iets ontketenen in het land. Nagelsmann en zijn team zijn nu al vijf wedstrijden ongeslagen en na een zege in de eerste groepswedstrijd, ging het nooit eerder nog mis in de groepsfase van EK.”

Schotse media

De Schotten, die vol vertrouwen aan het EK begonnen en werden gesteund door de befaamde, likken hun wonden na de 5-1 nederlaag. “Het kan alleen maar beter vanaf nu”, schrijft de. “Tien Schotten verliezen, maar zijn niet verslagen.” Derept over een ‘Miserie in München’.

Schotland hoopt zich komende woensdag te herpakken tegen Zwitserland. De Zwitsers komen zaterdagmiddag om 15:00 uur voor het eerst dit EK in actie, tegen Hongarije. Die wedstrijd wordt gespeeld in het RheinEnergieStadion, de thuisbasis van 1. FC Köln in het Duitse Keulen.

