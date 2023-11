Tottenham Hotspur is ongeslagen status kwijt na bizarre derby vol incidenten

Maandag, 6 november 2023 om 23:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:22

Chelsea heeft maandagavond in een ware thriller een einde gemaakt aan de ongeslagen status van Tottenham Hotspur: 1-4. De thuisploeg eindigde de Londense derby door twee rode kaarten met negen spelers en dat bleek fataal te zijn. Flinke tegenvaller was het uitvallen van Micky van de Ven met een mogelijke zware hamstringblessure. Chelsea baalde ook, want voor rust werden maar liefst twee doelpunten afgekeurd. Desondanks gingen de drie punten mee naar West-Londen, mede dankzij een hattrick van Nicolas Jackson.

Van de Ven vormde met Cristian Romero, die de wedstrijd ook niet zou afmaken, als vanouds het centrum van de verdediging van Tottenham. Son Heung-min was zoals verwacht de aanvalsleider en de aanvoer moest komen van onder meer Dejan Kulusevski en James Maddison, die het hele seizoen al in vorm is. Jackson was de diepste spits van Chelsea, met daarachter Raheem Sterling en Cole Palmer op de flanken. Ian Maatsen zat de gehele wedstrijd op de bank bij de bezoekers.

Tottenham, al sinds de start van het seizoen imponerend bezig in de Premier League, nam de leiding in de vijfde minuut. Kulusevski trok van rechts de zestien in en zag zijn van richting veranderde schot in het doel verdwijnen: 1-0. Son dacht de 2-0 te hebben gemaakt, ware het niet dat hij dat in buitenspelpositie deed. Chelsea rechtte de rug en dacht na twintig minuten in Noord-Londen op gelijke hoogte te komen. Na bestudering van de beelden door de VAR ging er echter een streep door de goal van Sterling, die hands maakte en dus toch niet kon juichen.

De 1-1 kwam er luttele minuten later alsnog, al werd de goal van Moisés Caicedo eerst nog afgekeurd wegens buitenspel van Jackson. De VAR en de arbitrage constateerden echter een overtreding in de zestien van Romero op Enzo Fernández, waardoor de Spurs-verdediger met rood moest vertrekken. Palmer legde aan vanaf elf meter en koos de goede hoek: 1-1. Tottenham dus verder met tien man, terwijl in de slotfase van de krankzinnige eerste helft nog een tegenvaller om de hoek kwam kijken.

Van de Ven greep bij een sprintduel met Jackson naar zijn hamstring en het was direct duidelijk dat de Nederlander veel pijn had. Hij moest worden gewisseld, net als de eveneens geblesseerde Maddison. Manager Ange Postecoglou bracht Pierre-Emile Højbjerg en Emerson Royal binnen de lijnen. Met een man minder hield het dappere Tottenham stand in de twaalf minuten die aan blessuretijd werden toegevoegd aan de eerste helft.

Tien minuten na de hervatting stond Tottenham met negen spelers. Linksback Destiny Udogie ontving een tweede gele kaart, en dus een rode, voor het neerhalen van Sterling. Chelsea kreeg met het overtal steeds meer het initiatief en verzilverde dat een kwartier voor tijd. Sterling gaf voor op Jackson, die bij de tweede paal simpel kon binnentikken: 1-2. Eric Dier leek Tottenham in de slotfase te redden, maar zijn treffer werd geschrapt wegens buitenspel.

Voor de zevende keer deze avond wordt er gescoord ?? Dit keer blijft de treffer wel staan. Jackson zet Chelsea op voorsprong: 1-2 ? ??????? ??????? ? ??? Kijk live: https://t.co/Q5GrvgvRlJ#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #TOTCHE pic.twitter.com/gSN3qaMvdm — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 6, 2023

Chelsea maakte ver in blessuretijd aan alle spanning een einde. Jackson kon op aangeven van Conor Gallagher de 1-3 aantekenen. Voor veel Spurs-fans het signaal om het stadion alvast te verlaten. Kort daarop maakte Jackson zijn hattrick compleet: 1-4. Tottenham laat dus na om koploper Manchester City in te halen en is tevens de ongeslagen status in de Premier League kwijt. Het winnende Chelsea rukt op naar de tiende plaats.