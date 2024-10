Tottenham Hotspur gaat pijnlijk onderuit bij Crystal Palace, dat eerste zege boekt

Tottenham Hotspur is tegen een dure nederlaag aangelopen in de Premier League. De Noord-Londenaren kwamen de openingstreffer van Jean-Philippe Mateta in de stadsderby tegen Crystal Palace niet te boven: 1-0. Tottenham bivakkeert op een teleurstellende achtste plaats, op vier punten van de nummer vier. Palace, dat voor het eerst dit seizoen won, boekt een cruciale zege en stijgt naar de zeventiende plaats, twee punten boven de streep.

Bijzonderheden:

Na een weinig spectaculaire openingsfase, waarin het uitvallen van Jefferson Lerma het noemenswaardigst was, kwam de openingstreffer redelijk uit de lucht vallen. Daniel Muñoz veroverde de bal op het middenveld en vond Eberechi Eze, die op zijn beurt Mateta bereikte met een heerlijk passje. Laatstgenoemde zag zijn inzet ietwat aangeraakt worden en tegen de touwen slaan: 1-0.

Tottenham, met Micky van de Ven en de zeventienjarige Mikey Moore overigens in de basis, viel in aanvallend opzicht bijzonder tegen. Pas vlak voor rust kwam het dicht bij de gelikmaker, via James Maddison. De Engelsman zag landgenoot en Palace-goalie Dean Henderson fraai redden op zijn inzet.

Palace leek na rust recht te hebben op een strafschop na een overtreding van Guglielmo Vicario op Eze, ware het niet dat laatstgenoemde nipt uit buitenspelpositie vertrok richting de Italiaanse goalie van Tottenham.

Eze kwam nog het dicht bij een treffer, maar hij moest zijn meerdere erkennen in Vicario. Maddison voorkwam op de doellijn nog dat Adam Wharton de marge naar twee tilde. Een nederlaag bleek echter onafwendbaar voor Tottenham.