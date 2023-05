Tottenham gaat bij basisdebuut Danjuma onderuit tegen imponerend Brentford

Zaterdag, 20 mei 2023 om 15:31

Brentford heeft Tottenham Hotspur zaterdagmiddag op een dure nederlaag in de Premier League getrakteerd. Harry Kane bezorgde de Londenaren nog een uitstekende start, maar de bezoekers wisten het duel via Bryan Mbeumo (2x) en Yoane Wissa na rust volledig te kantelen: 1-3. Brentford komt door de zege op één punt van Tottenham, dat momenteel zevende staat. De strijd om een plek in de voorronde van de Conference League ligt hierdoor nog helemaal open.

Bij Tottenham was er een verrassende basisplaats voor Arnaut Danjuma. De aanvaller kreeg het vertrouwen van interim-manager Ryan Mason. Het was pas de eerste keer sinds zijn verhuurperiode aan the Spurs dat hij vanaf het eerste fluitsignaal mocht starten. Brenford moest het doen zonder zijn spits Ivan Toney. De clubtopscorer werd eerder deze week voor acht maanden geschorst vanwege het overtreden van de gokregels. De thuisploeg schoot uit de startblokken. De ban werd binnen acht minuten al op fraaie wijze gebroken door Kane, die een vrije trap vanaf een meter of 22 overtuigend in de kruising schoot: 1-0.

Tottenham had in het restant van het eerste bedrijf het betere van het spel, al leidde dit niet direct tot een groot aantal mogelijkheden. Emerson Royal was wel dicht bij de 2-0 na een voorzet van Heung-Min Son, maar moest toezien hoe zijn kopbal van de lijn werd gered door Rico Henry. Brentford wist het spelbeeld na rust volledig om te draaien. Bryan Mbeumo bracht de stand op aangeven van Wissa weer in evenwicht door vanaf de rand van het zestienmetergebied met een geplaatst schot de lange hoek te vinden: 1-1.

Mason zag vervolgens hoe zijn ploeg de grip op de wedstrijd verloor. Danjuma, die weinig potten kon breken, moest zich halverwege de tweede helft geblesseerd laten vervangen door Lucas Moura en Brentford trok het duel dankzij Mbeumo hierna naar zich toe. De aanvaller bleef oog in oog met doelman Fraser Forster koel na een splijtende steekpass van Aaron Hickey en schoof beheerst binnen: 1-2. Tottenham oogde in het laatste kwartier ongemotiveerd en liep in de slotfase zelfs nog tegen een 1-3 nederlaag aan nadat Oliver Skipp slordig balverlies leed voor zijn eigen zestien. Voor Wissa was het een koud kunstje om van dichtbij af te ronden.

