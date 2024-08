Torino meldt zich bij Feyenoord om verdediger over te nemen

Feyenoord is mogelijk snel verlost van Marcus Pedersen. Fabrizio Romano meldt dinsdagmiddag namelijk dat Torino met de Rotterdammers in gesprek is over een transfer van de rechtsback, die zelf al een persoonlijk akkoord bereikt heeft over een driejarig contract (plus een optie voor nog een seizoen) bij zijn mogelijke nieuwe werkgever.

Hoe vergevorderd de gesprekken zijn, is vooralsnog niet duidelijk. Vermoedelijk staat Feyenoord niet onwelwillend tegenover een vertrek van Pedersen, daar de bekerwinnaar met Bart Nieuwkoop en Lutsharel Geertruida twee volwaardige rechtsachters in de selectie heeft.

Bovendien werd Pedersen vorig seizoen al verhuurd met optie tot koop. Sassuolo nam de Noor destijds tijdelijk over en deze deal zou permanent worden indien de Italianen degradatie wisten af te wenden. Dat laatste gebeurde niet en zodoende is Pedersen nog altijd contractspeler van Feyenoord.

De vleugelverdediger ligt in Rotterdam-Zuid nog vast tot medio 2026. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een marktwaarde van 5,5 miljoen euro.

De mogelijke transfer van Pedersen naar Torino lijkt deels afhankelijk te zijn van Raoul Bellanova. De huidige rechtsachter van de Italiaanse middenmoter geniet concrete belangstelling van Atalanta.

Mocht de werkgever van Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Mitchel Bakker doorpakken voor Bellanova, komt de uitgang bij Feyenoord een stapje dichterbij voor Pedersen.

Pedersen staat sinds de zomer van 2021 onder contract in de Kuip. Destijds nam Feyenoord hem voor zo'n twee miljoen euro over van Molde FK.