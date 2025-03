Toptalent AZ speelt dag na zege op Tottenham Hotspur de perfecte wedstrijd: 3 doelpunten en 2 assists

Kees Smit was vrijdagavond de grote man bij Jong AZ, dat in de Keuken Kampioen Divisie met 5-1 won van Jong FC Utrecht. Een dag eerder deed de negentienjarige middenvelder nog 24 minuten mee als invaller tegen Tottenham Hotspur (1-0 winst) in de Europa League.

In de 88 minuten die Smit vrijdag speelde was het toptalent ongrijpbaar voor de bezoekers uit Utrecht. Toen trainer Leeroy Echteld de rechtspoot naar de kant haalde, had hij een hattrick en twee assists achter zijn naam staan.

“Dit geeft een fijn gevoel”, zei Smit na afloop voor de camera’s van ESPN. “We kregen op het einde veel ruimte, maar het is lekker. Drie goals en ook nog twee assists, dat is niet verkeerd.”

Smit kwam twee dagen op rij in actie. “Aan het einde was ik een beetje kapot, maar het was nog goed vol te houden. Ik had vooral gewoon zin om te voetballen.”

“Het is lang geleden dat ik lang heb gevoetbald en ik had er gewoon zin in. Of ik de bal heb meegenomen? Nee, daar heb ik niet echt om gevraagd. Dat ga ik misschien nog even doen”, aldus de Man of the Match.

Smit, die in Alkmaar tot medio 2028 vastligt, kwam tot dusver 44 keer in actie namens Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en acht assists.

Namens AZ 1 staat de teller op 647 minuten, verdeeld over 18 officiële wedstrijden. Daarin wist Smit tweemaal te scoren. Daarnaast gaf hij twee assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 2 miljoen euro.