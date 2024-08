Topclub uit Premier League en twee andere ploegen concreet voor Memphis Depay

Memphis Depay geniet interesse van drie clubs, zo schrijft Voetbal International. De transfervrije spits werkt momenteel in Monaco aan zijn fitheid, nu hij nog altijd zonder werkgever zit. Een niet nader genoemde topclub uit de Premier League, AS Roma en FC Porto zijn concreet in de markt voor de Oranje-aanvaller.

Memphis vertrok deze zomer transfervrij bij Atlético Madrid. De voormalig aanvalsleider van onder meer PSV was op het afgelopen EK de eerste spits, maar nu de competities begonnen zijn zit hij nog altijd zonder club. Mogelijk komt daar snel verandering in.

Memphis werd eerder deze zomer al gelinkt aan Roma, maar destijds hielden de Romeinen de boot af en gingen zij voor andere opties. Zo werd Artem Dovbyk binnengehaald, maar mogelijk komt Memphis alsnog in Stadio Olimpico te spelen. Bij Porto zou Memphis het gat kunnen helpen opvullen dat de naar Inter vertrokken Mehdi Taremi heeft achtergelaten.

Memphis werd eerder deze zomer ook in verband gebracht met PSV, maar een terugkeer naar Eindhoven ziet hij (vooralsnog) niet zitten. Memphis wil actief blijven op het hoogste niveau en dat podium kan de Eredivisie hem niet bieden.

Memphis lijkt zich volgens VI vol te richten op de topscorerslijst aller tijden bij het Nederlands elftal. Memphis staat momenteel op 46 duels voor Oranje en daarmee heeft hij er slechts 4 minder dan de huidige topscorer aller tijden: Robin van Persie.

De dertigjarige Moordrechter werd onlangs al gepasseerd door bondscoach Ronald Koeman voor de aanstaande Nations League-duels, daar hij clubloos is. Naar welke club de voorkeur van Memphis uitgaat, is vooralsnog onbekend.

Vanwege zijn ambitie om op het hoogste niveau actief te blijven sloeg hij eerder deze zomer een lucratief aanbod uit de Major League Soccer af.