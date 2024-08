TOP Oss zet uitstekende start voort en legt ook Cambuur over de knie; Volendam verliest wéér

TOP Oss hoeft nog niet te klagen over het verloop van het nieuwe Keuken Kampioen Divisie-seizoen. Na een overwinning en een gelijkspel tegen respectievelijk Excelsior en Roda JC, legde het vrijdag SC Cambuur over de knie: 1-0. Eredivisie-degradant FC Volendam leed voor de derde maal op rij een verliespartij.

ADO Den Haag - FC Volendam 2-1

ADO Den Haag was de betere ploeg in de openingsfase en kwam na een half uur spelen op voorsprong. Uit een vrije trap van Daryl van Mieghem was het Alex Schalk die de bal binnenprikte: 1-0. Ook na de openingstreffer creëerden de Hagenezen de beste kansen, wat tien minuten na rust resulteerde in een verdubbeling van de voorsprong. Jari Vlak stak met een machtige versnelling het halve veld over en verschalkte de doelman uiteindelijk met een fraaie stift: 2-0.

FC Volendam, dat de eerste twee duels in de Keuken Kampioen Divisie verloor, dacht terug in de wedstrijd te komen via de aansluitingstreffer van Henk Veerman, maar vijf minuten na de 2-1 pakte Daniël Beukers op oliedomme wijze zijn tweede gele kaart, waardoor de bezoekers voor de derde week op rij met tien man door moesten. ADO trok vervolgens de overwinning over de streep.

De Graafschap - Jong FC Utrecht 2-2

De Graafschap had het in eigen huis lastig met Jong FC Utrecht, maar kwam vlak voor het rustsignaal toch op voorsprong via een koel afgeronde bal door Sam Bisselink. Halverwege de tweede helft draaide Jong FC Utrecht het echter binnen twee minuten om. Emil Schlichting was verantwoordelijk voor de gelijkmaker, waarna Anthony Descotte de comeback compleet maakte.

Daarna ging De Graafschap op zoek naar de gelijkmaker en die vond het ook. Uit een makkelijk gegeven strafschop was het invaller Mimoun Mahi die de 2-2 op het bord zette. In de slotfase kwamen de bezoekers nog dicht bij de overwinning, De Graafschap leek moegestreden.

FC Den Bosch - MVV Maastricht 1-1

FC Den Bosch wilde het thuispubliek een mooi vervolg geven op de 6-0 zege van vorige week op Jong AZ. Op slag van rust kwamen de Brabanders op voorsprong via Danzell Gravenberch, die een niet te missen kans afmaakte: 1-0. MVV kwam echter sterk uit de kleedkamer en poetste de achterstand weg via een intikker van Nabil El Basri. Ook daarna waren de Limburgers het dichtst bij de overwinning: Sven Braken kopte op de paal.

TOP Oss - SC Cambuur 1-0

TOP Oss ging het seizoen uitstekend van start met een overwinning en een gelijkspel tegen respectievelijk Excelsior (3-1) en Roda JC 0-0, maar tegen Cambuur werd het flink met de rug tegen de muur gezet. Het waren de Leeuwarders die aanvielen in de openingsfase, waarbij Silvester van der Water ze tot driemaal toe op 0-1 móést zetten. Van der Water was zelfs zo op dreef op rechts, dat directe tegenstander Jonathan Mulder nog voor rust naar de kant werd gehaald. Het leek een kwestie van tijd voordat de goal zou vallen, maar de kant waaraan die viel, bleek niet voorzien.

Nadat TOP voor rust al een goal afgekeurd had zien worden, was het halverwege het tweede bedrijf wél raak. Na een reeks corners kwam de bal via Tijmen Wildeboer voor de voeten van Giovanni Korte, die van dichtbij hard binnenknalde. Dat werd met groots gejuich gevierd door trainer Sjors Ultee, die vorig jaar ontslagen werd door nota bene Cambuur. De emoties liepen op een gegeven moment zelfs zo hoog op bij Ultee, dat hij in de slotfase nog een gele kaart kreeg.

FC Emmen - Helmond Sport 0-0

De bezoekers uit Brabant hadden maar weinig in te brengen in de eerste helft, al kwamen ook de gastheren niet tot bijster grote kansen. Na de thee was dat wel het geval. Met name Kelian Nsona was een plaag voor de Helmondse defensie, al wilde het net maar niet bollen. Een punt was het hoogst haalbare voor de ploeg van Kevin Hofland, en dat was precies wat er na het laatste fluitsignaal bijgeschreven kon worden.