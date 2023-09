‘Toekomst van het voetbal’ komt met debuut net achter Maradona terecht

Woensdag, 13 september 2023 om 11:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:47

Kendry Páez heeft dinsdagavond zijn debuut gemaakt in het nationale elftal van Ecuador. De pas zestienjarige middenvelder verscheen in het met 2-1 gewonnen WK-kwalificatieduel met Uruguay aan de aftrap bij de Ecuadorianen. Hij gaf daarbij ook meteen de assist voor het winnende doelpunt van Félix Torres. Paéz is met zestien jaar, vier maanden en acht dagen jongste debutant ooit in een officieel Zuid-Amerikaans WK-kwalificatieduel. Diego Maradona debuteerde met zestien jaar, drie maanden en 28 dagen in de Argentijnse ploeg, al betrof dat een oefeninterland.

Paéz, geboren op 4 mei 2007, staat al langer bekend als een groot talent in de voetballerij. De middenvelder, die bekend staat vanwege zijn dribbels, speelde zich in de kijker bij verschillende Europese topclubs. Transfermarktexpert Fabrizio Romano stelt zelfs dat Páez, samen met Lamine Jamal, ‘de toekomst van het voetbal’ is. Uiteindelijk was het Chelsea dat de handtekening wist te strikken van de begeerde jongeling.

Kendry Paez made his Ecuador debut against Uruguay becoming the second-youngest South American (16 years, 4 months, 8 days) to do so behind only Diego Maradona (16 years, 3 months, 28 days).???? pic.twitter.com/iVkcq7vNSv — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 12, 2023

Op 3 april van dit jaar werd bekend dat Páez de overstap gaat maken naar Londen. The Blues maken voor deze transfer zo’n 17,5 miljoen pond (omgerekend 20 miljoen euro) over aan zijn huidige club Independiente del Valle. Saillant detail aan deze overstap is het feit dat Páez pas in 2025 in actie mag komen voor Chelsea. Dit heeft alles te maken met de regels van de FIFA die gelden voor spelers onder de achttien jaar. Een speler onder de achttien mag namelijk niet zomaar worden getransfereerd naar een buitenlandse club.

Páez speelde tot op heden zeventien officiële wedstrijden voor Independiente del Valle. Vijf van deze wedstrijden waren voor de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. De rest van de wedstrijden speelde hij in de nationale competitie van Ecuador. In totaal wist hij tijdens deze optredens een doelpunt te maken.