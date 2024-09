Toekijkende Memphis Depay ziet vanaf de tribune hoe Corinthians opnieuw verliest

Corinthians is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw tegen een nederlaag aangelopen in de Braziliaanse Serie A. De nieuwe club van Memphis Depay, die het duel vanaf de tribune aanschouwde, ging op bezoek bij Botafogo met 2-1 onderuit.

Zonder Memphis maar mét voormalig PSV'er André Ramalho aan de aftrap keek Corinthians halverwege het duel met koploper Botafogo tegen een 1-0 achterstand aan. Op aangeven van Jefferson Savarino was het een koud kunstje voor Luis Henrique om de bal in het lege doel te schuiven.

Corinthians kreeg een uitgelezen kans om nog voor rust iets terug te doen. Angel Romero mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding in de vijandelijke zestien, maar verzuimde het cadeautje uit te pakken.

Na rust ging de bal opnieuw op de stip. Ditmaal beging Alexander Barboza de overtreding. De arbiter had de VAR nodig om te constateren dat het een overtreding was, maar kende de strafschop uiteindelijk toe. Rodrigo Garro faalde niet: 1-1.

Heel lang kon Corinthians niet genieten van de gelijkmaker, daar de stand amper vijf minuten later alweer in het voordeel van Botafogo uitviel. Voormalig Ajax-doelwit Thiago Almada kapte twee tegenstanders uit en had enig fortuin in de afronding: 2-1.

Door de nederlaag van Corinthians en de winstpartij van concurrent Vitoria zakt de ploeg af naar de achttiende plek in de Serie A. Het gat naar Flimenense, dat op een veilige zestiende plek staat, is twee punten. Fluminense speelde wel twee wedstrijden minder.