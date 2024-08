Toegezongen Van de Ven levert prachtassist bij zege Tottenham; vreselijke blunder Pickford

Tottenham Hotspur heeft zaterdag een overtuigende thuiszege geboekt. De Londenaren wonnen dankzij treffers van Yves Bissouma, Son Heung-min (2) en Cristian Romero met 4-0 van Everton. Jordan Pickford ging bij de 2-0 afgrijselijk in de fout. Vlak voor rust leek Micky van de Ven een (zware) knieblessure op te lopen, maar de Oranje-international bleek uiteindelijk niets te mankeren. Sterker nog: hij leverde na een indrukwekkende sprint van 70 meter de assist op de 4-0.

Van de Ven begon zoals verwacht in de basis en vormde het hart van de verdediging met Romero. Dejan Kulusevski kreeg een plek op het middenveld toebedeeld, terwijl Wilson Odobert op linksbuiten zijn (basis)debuut maakte. Son schoof door naar de spitspositie, waardoor Richarlison genoegen moest nemen met een reserverol. Bij Everton ontbrak ex-PSV'er Jarrad Branthwaite wegens een blessure.

Vlak voor het kwartier ging Brennan Johnson de combinatie aan met Kulusevski. Laatstgenoemde kwam net niet tot een schot en besloot dus maar af te leggen op Bissouma. De Malinees haalde snoeihard uit en zag zijn inzet met binnenkant voet schitterend via de onderkant van de lat binnenvallen: 1-0.

Tottenham kwam al snel op 2-0, al zal niemand dat aan hebben zien komen. Pickford kreeg de bal teruggespeeld en nam de bal met buitenkant voet aan. De nummer één van Engeland dacht veel meer tijd te hebben dan hij daadwerkelijk had en moest toezien hoe Son de bal van hem afsnoepte. Een uiterste tackle van Pickford leverde niets meer op en Son schoof binnen in een leeg doel. Pickford bood uitgebreid zijn excuses aan.

Bij een 2-0 voorsprong leek het in de veertigste minuut mis te gaan voor Van de Ven. De Oranje-international ging een duel aan met Dwight McNeil en landde ongelukkig op zijn knie. Uit de herhaling bleek dat zijn rechterknie bij de landing naar achteren schoot.

Van de Ven had zijn shirt in zijn mond en leek veel pijn te hebben. Van de Ven werd daarop behandeld door de medische staf van Tottenham. De verdediger uit Wormer kwam weer binnen de lijnen en maakte het restant van de eerste helft af.

Het was de vraag of Van de Ven ook na rust op het veld zou verschijnen en dat bleek het geval te zijn. Daarmee verdwenen de zorgen om een eventuele blessure definitief. Tottenham deed het na rust beduidend rustiger aan, maar Everton bleek simpelweg te zwak om er nog een wedstrijd van te maken.

Veel verder dan een strak schot van invaller Jesper Lindstrøm, die Guglielmo Vicario op zijn pad vond, kwamen de bezoekers uit Liverpool niet. Aan de andere kant zag James Maddison een vrije trap een meter naast gaan, maar even later was het toch raak. Maddison schilderde een hoekschop op het hoofd van Romero, die met een harde kopbal via de onderkant van de lat voor de 3-0 tekende.

Daar bleef het niet bij voor Tottenham. Bij een van de spaarzame aanvallen van Everton veroverde de thuisploeg het balbezit. Van de Ven zag een zee aan ruimte voor zich en sprintte naar noren. Na een meter of zeventig legde hij af op Son, die de actie van Van de Ven bekroonde door in de korte hoek raak te schieten: 4-0. Van de Ven werd, net als eerder in de wedstrijd, uitgebreid toegezongen door de aanwezige Spurs-fans.

