Toch geen heldenrol voor Noslin: Bodø schakelt Lazio uit en schrijft geschiedenis

Tijjani Noslin heeft donderdag een hoofdrol vertolkt tijdens Lazio - FK Bodø/Glimt. De Amsterdammer schoot diep in blessuretijd raak en schoot de Romeinen zo naar een verlenging, waarin Boulaye Dia de Noorse Europa League-droom aan flarden leek te koppen. De bezoekers kwamen echter terug tot 3-1, en dus moesten strafschoppen uitkomst bieden. In de serie bleken miste Lazio driemaal, waaronder Noslin, en Bodø eenmaal. Bodø speelt de halve finale tegen Tottenham Hotspur. Nooit eerder bereikte een Noorse ploeg de halve finale van de Europa League.

Lazio moest wat goedmaken in het eigen Stadio Olimpico en het startte dan ook met flink wat aanvallende intenties. Vlak nadat routinier Pedro naliet zijn ploeg op voorsprong te redden, was Bodø-goalie Nikita Haikin alsnog kansloos toen Castellanos op aangeven van Gustav Isaksen fraai binnentikte met zijn hak: 1-0.

Bodø liet zich ook niet onbetuigd, zo kopte Ole Blomberg uit een hoekschop teleurstellend in de handen van Christos Mandas, maar het grootste gevaar bleef van de Romeinen komen. Castellanos werd vrijgespeeld op randje zestien en mocht ongehinderd uithalen. Zijn poging vloog, tot eigen frustratie, hoog over.

Lazio bleef onverminderd drukzetten. Zo creëerden i Biancocelesti een enorme kans voor zichzelf toen Manuel Lazzari de bal afsnoepte van een Noor en vrij mocht uithalen van een meter of zestien. Ook zijn knal, net als die van Castellanos even eerder, vloog over. Met een kopbal op de lat kwam Mattia Zaccagni voor rust het dichtst bij de 2-0.

Na de onderbreking veranderde er weinig aan het spelbeeld en de Noren bleven goed wegkomen. Bijvoorbeeld toen Zaccagni zijn wreef tegen de bal zette en Haikin tot een redding dwong. Doelman Haikin groeide uit tot Man van de Wedstrijd met enkele geweldige reddingen.

Nadat Bodø-zelf de kans op de beslissing liet liggen, ging het in blessuretijd (90+3) helemaal mis voor de Noren. Lazio zette alles op alles en de druk bleek te groot voor Bodø. Alessio Romagnoli kreeg de bal bij de tweede paal, waar Noslin binnenschoot en Olimpico in extase bracht: 2-0.

Er volgde een verlenging, die te lang leek te duren voor Bodø. Lazio brak door over de linkerkant, waar Mattéo Guendouzi voorgaf. Boulaye Dia werd bereikt en liet uitblinker Haikin kansloos met zijn kopbal: 3-0.

De Noord-Noren knokten zich echter helemaal terug in de wedstrijd. Net als Lazio even eerder zocht Bodø de aanval over de rechterkant. Voormalig FC Groningen-verdediger Isak Dybvik Määttä gaf perfect voor op Andreas Helmersen, die voor enorme ontlading zorgde in het uitvak: 3-1.

Er moesten strafschoppen aan te pas komen. Daarin misten Lazio-spelers Loum Tchaouna, Noslin en Castellanos, terwijl namens Bodo alleen Jens Petter Hauge niet wist te scoren. Zodoende bekert Bodø verder.