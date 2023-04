Tip van Peter Bosz over shoppen bij Ajax was aan dovemansoren besteed

Peter Bosz hoopte als trainer van Olympique Lyon de beschikking te krijgen over de diensten van André Onana. De keeper uit Kameroen zou transfervrij vertrekken bij Ajax en Bosz dacht goed gebruik te kunnen maken van de kwaliteiten van Onana, maar de clubleiding van les Gones pakte niet door. Juninho Pernambucano, die destijds technisch directeur was, betreurt dat nu.

Bosz werd dit seizoen aan de kant gezet door Lyon vanwege de matige prestaties van de club, maar Juninho vindt dat de oefenmeester uit Apeldoorn daar niet alleen schuldig aan was. Het aankoopbeleid van de Fransen liet ook te wensen over en in gesprek met RMC Sport haalt de Braziliaan het voorbeeld van Onana aan. "Toen Bosz trainer werd bij ons, hadden we de kans om Onana te halen en iedereen stond ook achter die transfer. Toen hadden we de kans moeten grijpen."

"Dit was voor ons een enorme kans voor de toekomst en we spraken vaak met zijn zaakwaarnemer", gaat Juninho verder. "We hadden bijna een akkoord, maar we zijn niet doortastend genoeg geweest. Doordat hij transfervrij was, hadden we snel moeten handelen. Het is onze eigen schuld dat we dat niet hebben gedaan. Onana was de ideale keeper voor Bosz, gezien zijn manier van spelen en de kwaliteiten van de keeper aan de bal. We hadden daar beter over na moeten denken."

In plaats daarvan hield de clubleiding van Lyon, waar Juninho nu geen deel meer van uitmaakt, vertrouwen in de ervaren Anthony Lopes. De Portugees staat echter niet te boek als meevoetballende keeper en had dus moeite om te aarden in het offensieve systeem van Bosz. Onana pakte ondertussen zijn kans bij Internazionale, want na zijn transfervrije overstap won de Kat van Kameroen de concurrentiestrijd van Samir Handanovic en is hij nu de keeper van de halve finalist van de Champions League.