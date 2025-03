Timon Wellenreuther trekt pijnlijke conclusie na nederlaag Feyenoord tegen Inter: 'Als je onze opstelling en reservebank ziet...'

Timon Wellenreuther trekt na afloop van Feyenoord - Inter (0-2) een pijnlijke conclusie. Volgens de Duitse doelman was het met de opstelling en reservebank van de Rotterdammers onmogelijk om te winnen van Inter, vertelt hij bij ESPN.

Marcus Thuram zette Inter vlak voor rust op voorsprong in De Kuip, en aan het begin van de tweede helft maakte Lautaro Martínez de 0-2 in het heenduel in de achtste finale van de Champions League. Het had zelfs 0-3 kunnen worden via Piotr Zielinski, maar Timon Wellenreuther keerde zijn penalty.

0-2 was derhalve uiteindelijk de eindstand. Ondanks dat resultaat is Wellenreuther na afloop van het duel niet alleen maar ontevreden, laat hij merken bij ESPN.

“Als je de wedstrijd bekijkt, speelden we goed. Het resultaat is niet goed genoeg. We konden scoren. Dat was beter geweest voor volgende week”, begint de doelman.

“Als je onze opstelling en reservebank ziet, denk ik dat het onmogelijk is om deze wedstrijd te winnen. Wij hebben ons best gedaan, en de Inter-spelers wisten goed wat ze moesten doen.”

De return vindt komende dinsdag plaats in Milaan, om 21:00 uur. Daar moet Feyenoord dus een 0-2 achterstand zien weg te poetsen.

“We zullen alles geven. Als je je hart geeft, kan je voor iets speciaals zorgen. We hebben nog altijd hoop, want je weet nooit wat er gebeurt in de voetballerij. We kunnen nog altijd door met deze stand, denk ik”, besluit Wellenreuther hoopvol.