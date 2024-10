Tijjani Reijnders ontpopt zich met twee Champions League-goals tot absolute held van AC Milan

AC Milan heeft dinsdagavond een comfortabele overwinning geboekt in de Champions League. In Milaan was de ploeg van trainer Paulo Fonseca met 3-1 te sterk voor Club Brugge. Tijjani Reijnders was de grote man aan de kant van i Rossineri: de Nederlander tekende zowel de 2-1 als de 3-1 aan. Het is de eerste overwinning voor de Milanezen dit Champions League-seizoen.

Reijnders was de meest vooruitgeschoven middenvelder in het elftal van Fonseca. De spits van dienst was Álvaro Morata, die van de flanken werd bediend door Rafael Leão (links) en Christian Pulisic (rechts).

Hoewel Milan grootse moeite had met Club in de openingsfase van de wedstrijd, kwam de thuisploeg wél op voorsprong in de 34ste speelminuut. Pulisic nam een corner vanaf de linkerkant en die werd door niemand meer aangeraakt: 1-0.

De Milanezen werden op slag van rust verder in het zadel geholpen. Kort na het doelpunt werd Reijnders keihard geraakt op zijn enkel door Raphael Onyedika, die met gestrekt been inkwam.

Reijnders bleef lang op de grond liggen, maar hij bleek wel door te kunnen spelen. Na het bekijken van de videobeelden kreeg Onyedika directe rode kaart van arbiter Felix Zwayer.

Club Brugge kreeg dankzij het doelpunt Kyriani Sabbe enkele minuten na rust weer hoop op een goed resultaat, maar Reijnders rekende hoogstpersoonlijk af met de positieve verwachtingen van de Belgen.

Na een uur spelen maakte Reijnders ter hoogte van de penaltystip op aangeven van Noah Okafor

zijn eerste Champions League-doelpunt ooit, terwijl hij tien minuten later ook voor de 3-1 zorgde. Op vergelijkbare wijze schoof hij zijn tweede avond binnen na een pass van Samuel Chukwueze.

In de slotfase dacht de zestienjarige Francesco Camarda de 4-1 aan te tekenen en de jongste doelpuntenmaker ooit te worden, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.