Tijjani Noslin krijgt staande ovatie van Lazio-fans na hattrick tegen Napoli

Tijjani Noslin heeft een absolute droomavond beleefd in het shirt van Lazio. De 25-jarige Amsterdammer was met een hattrick hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de 3-1 Coppa Italia-zege op Napoli. Lazio stroomt dankzij de zege door naar de kwartfinales van het bekertoernooi.

Lazio kreeg halverwege de eerste helft de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, nadat Pedro werd neergehaald door Elia Caprile. De bekerdoelman van Napoli maakte zijn fout ruimschoots goed, door de strafschop van Mattia Zaccagni te keren.

Na iets meer dan een half uur spelen konden de supporters in Stadio Olimpico alsnog juichen. Een scherpe voorzet van Samuel Gigot belandde perfect tot bij Noslin, die de bal niet hard hoefde te koppen om de korte hoek te vinden: 1-0.

Napoli had al snel een antwoord in huis. Een niet al te gevaarlijk ogend schot van ex-Ajacied David Neres werd slecht verwerkt door Lazio-doelman Christos Mandas, die dat moest bekopen met een intikker van Giovanni Simeone: 1-1.

Nog voor rust wist Lazio – beter gezegd Noslin – de voorsprong te herstellen. Een voorzet vanaf de linkerkant werd knap met de hak doorgetikt door Pedro, die daarmee Noslin bereikte. De voormalig aanvaller van Fortuna Sittard hield bewust even in, ontweek zo de nodige verdedigers en schoot van overtuigend raak: 2-1.

Na rust werd het nog gekker voor Noslin. De aanvaller ontsnapte uit de rug van Leonardo Spinazzola, om vervolgens via het been van Juan Jesus raak te koppen: 3-1. Napoli zette onder meer 'kanon' Romelu Lukaku nog in, maar een nederlaag bleek onafwendbaar voor de koploper van de Serie A. Noslin kreeg in blessuretijd nog een publiekswissel en staande ovatie van de fans.

De hattrick is een fraaie opsteker voor Noslin, die in de Serie A de laatste tijd veelal bankzitter is achter eerste keus Taty Castellanos. Desondanks kwam Noslin in de 512 speelminuten die hem tot woensdag gegund werden tot twee Serie A-treffers. Nu staat zijn seizoentotaal op vijf.