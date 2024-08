Tiental Borussia Dortmund stelt teleur en komt met punt nog goed weg

Borussia Dortmund heeft zijn goede seizoenstart geen vervolg kunnen geven. Na de zege vorige week tegen Eintracht Frankfurt kwam de ploeg van Nuri Sahin zaterdagmiddag niet langs Werder Bremen: 0-0.

Aan de kant van Dortmund moest onder meer Donyell Malen het doen met een reserverol. Maximilian Beier stond in de punt van de aanval en werd in zijn rug ondersteund door Jamie Bynoe-Gittens, Julian Brandt en Marcel Sabitzer.

De eerste helft was bepaald niet bijzonder te noemen. De ploegen wisten weinig te creëren. Dortmund wist aanvallend weinig uit te richten en dat kwam met name door de uitstekende defensieve organisatie bij Werder. Wel wist Waldemar Anton zich na ruim een half uur te onderscheiden met een prachtige aanname en goed schot, maar zijn poging ging net voorlangs. Aan de andere kant schoot Marvin Ducksch recht op Gregor Kobel af.

Sahin besloot na een klein uur in te grijpen en haalde Niklas Süle en Bynoe-Gittens naar de kant voor Ramy Bensebaini en Karim Adeyemi. Laatstgenoemde maakte direct een getergde, gretige indruk en zette enkele minuten na zijn entree een indrukwekkende dribbel in. De Duitser slalomde richting de zestien van Werder en loste een keihard schot, waar Michael Zetterer nog maar net een antwoord op had.

Dortmund had die fase de volledige controle en kwam andermaal dicht bij de 0-1. Pascal Gross slingerde een hoekschop op het hoofd van Nico Schlotterbeck, die weinig verkeerd deed, maar zijn kopbal gekeerd zag worden door Zetterer.

Twintig minuten voor tijd kwam Dortmund vrij plotseling in de problemen. Schlotterbeck, die al geel had, zette een onhandige sliding in en raakte Justin Njinmah in plaats van de bal. De verdediger kon gaan douchen en Dortmund moest verder met tien man.

Beide ploegen werden in het restant van de wedstrijd gevaarlijk. Malen, twintig minuten voor tijd in het veld gekomen voor Beier, toonde zich gevaarlijk met zijn snelheid en kreeg in blessuretijd nog een goede kans. De inzet van de Oranje-international werd echter gekeerd door misschien wel dé grote uitblinker van de middag: Zetterer.