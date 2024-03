2 tieners krijgen Bernabéu op de banken: ‘Zij worden de sterren van het WK’

Lamine Yamal (16) en Endrick (17) maakten er dinsdagavond een groot voetbalfeest van tijdens de oefeninterland tussen Spanje en Brazilië (3-3) in Estadio Santiago Bernabéu. De twee tieners, die de komende jaren onder contract staan bij FC Barcelona en Real Madrid, kunnen dan ook rekenen op behoorlijk wat complimenten van de Spaanse media en beide bondscoaches.

Spanje leidde dinsdag in Madrid met 2-0, maar zag Brazilië vervolgens knap terugkomen. Palmeiras-spits Endrick, die komende zomer aansluit bij de Koninklijke, was na vijftig minuten verantwoordelijk voor de gelijkmaker in Bernabéu. De jonge goaltjesdief vierde zijn eerste treffer in het stadion van Real Madrid middels een innige knuffel met zijn vader.

?????? Endrick’s hug to his father Douglas after first goal at Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/pfTRJ4c0RE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2024

Dorival Júnior, de bondscoach van Brazilië, kwam tijdens het persmoment na afloop superlatieven tekort over de prestaties van Yamal en Endrick. “Ik weet zeker dat Yamal en Endrick de twee grote sterren van het volgende WK in 2026 worden.” Over zijn eigen pupil sprak de Braziliaan iets uitgebreider. Endrick schoot Brazilië zaterdagavond op Wembley al langs Engeland.

“Hij ontwikkelt zich heel snel”, erkent Dorival. “Hij heeft zich laten zien in grote stadions als Wembley en Bernabéu. Zijn kwaliteiten voor het doel zijn uniek. We moeten voorzichtig zijn met hem, zodat hij beslissend kan blijven.” Endrick speelde in Madrid zijn vierde interland namens de Selecão.

Barça-toptalent Yamal prijkt woensdag op de voorpagina’s van diverse Spaanse sportkranten. De tienersensatie, die tegen Brazilië een assist afleverde op Dani Olmo, kreeg in het stadion van de aartsrivaal van Barcelona een staande ovatie toen hij in blessuretijd een publiekswissel kreeg van bondscoach Luis de la Fuente.

Yamal staat inmiddels op twee doelpunten en twee assists in zijn eerste zes interlands. De la Fuente wil nog niet met zekerheid zeggen dat de tiener een basisplaats krijgt tijdens het EK in Duitsland. “Hij speelde briljant, maar ik blijf voorzichtig met zulke jonge jongens. Hij is een heel intelligente jongen, die weet hoe hij moet omgaan met deze situatie. Hij kan een heel hoog niveau halen en gebruikt zijn talent op een fantastische manier in dienst van het team.”

Yamal wordt door Mundo Deportivo gekscherend ‘Laminho’ genoemd, daar hij zich tegen uitgerekend Brazilië opnieuw sierlijk tentoonstelde. Sport, de in Barcelona gevestigde krant, vergroot vooral uit dat Yamal uitgerekend in de Spaanse hoofdstad het publiek op de banken kreeg. De linksbenige buitenspeler speelde ondanks zijn leeftijd al veertig officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Barça, waarin hij goed was voor zes doelpunten en zeven assists.

Lamine Yamal vs Brazil - Masterclass



Standing Ovation for the 16 year old ?? pic.twitter.com/v3iBCVcz6y — Jan ? (@FutbolJan10) March 26, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties